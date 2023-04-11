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南加單身聯歡餐會4/16晚在蒙市舉辦

洛杉磯訊

「南加州單身聯誼會」訂 4 月 16 日 ( 星期日) 晚上， 舉辦大型單身聯歡餐會，目的是為慶祝該聯誼會成立34周年。因座位有限，歡迎有興趣的單身男女報名參加。

南加州單身聯誼會成立的宗旨是，幫助單身男女有一個結交異性的場合，同時也歡迎正在交往或熱戀中的情侶，共享溫馨浪漫夜晚。

餐會是星期天晚上 6 點至 9 點，地點在蒙特利公園市 的西餐廳Marie Callendar's Restaurant 舉行，地點方便，餐廳佈置雅緻（見圖）地址是 220 S. Atlantic Blvd, Monterey Park CA ( between Garvey St. 和Newmark，即國泰銀行旁)。

 晚會提供精緻套餐，主菜有三種選擇 ( 燒牛肉、烤魚 或雞肉 )，附送免費飲料 ( 可選茶、咖啡或汽水 )。 聯誼會負責人林老師夫婦會在餐會中穿插介紹服務。 費用每人35 元， 因座位有限， 歡迎有興趣參加者先預購門票 。

聯絡電話 (626) 282-3381，林老師公司地址在 200 S Garfield Ave, Suite 208 E, Alhambra CA。 Website：WWW. Uniquematchmaker.com。

加州 南加 蒙特利公園市

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