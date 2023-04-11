世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

Charlie Tu

第三場 2:00 pm Charlie Tu（中文演講）

講題：成千上萬申請者中 如何讓自己脫穎而出

Charlie Tu（Elite Prep 中文部/分校主任），將主講：大學申請實例分析 - 成千上萬申請者中 如何讓自己脫穎而出。

Elite Prep於1987年在美國創立，30多年的發展至今為全球頂尖教育機構，分佈全球多國超過50間分校。Elite獨有智慧財產權課件與全真模考，各科專家導師與業界唯一專屬教研團隊，並獲得WASC美國西部院校聯盟、UC加州大學 、CSU加州州立大學認證，開設高中正式課程與頒發畢業證書；無論是在校成績提升、課外活動規劃、考試準備課程、志向選校分析，Elite都能提供完整的升學 服務，每年幫助超過20,000 學生進入他們的夢想名校。

現今的大學申請趨勢仍是變化無常，並沒有因疫情緩和而改變，各頂尖大學與熱門專業錄取率屢創新低，各校申請人數更是歷年最高。要在這樣競爭激烈的升學挑戰中獲得佳績，首先要做的就是及早制定完整的升學計畫。本次講座將介紹大學申請的遊戲規則，透過實際進入名校的學生申請案例分析，在成績表現、課外活動、個人申請論文等方面，如何逐一完成並優化申請要件，幫助學生增加被頂尖名校錄取的機會。聯繫Elite Prep獲得免費「College Score精準大學申請評測」與升學諮詢：中文專線 (949)550-8368 ，微信 WeChat ID: EliteEducationUSA 。