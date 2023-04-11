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世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

洛杉磯訊

第二場 1:30 pm   陳肇新醫學博士（ 英文演講）

講題：哈佛大學成功錄取的申請策略

陳肇新醫學博士Dr. Simon Chan （ MD, MBA, MPH, MSOD, MDR），將講授：哈佛大學成功錄取的申請策略（How I get accepted by Harvard）。

哈佛大學每年平均收到5萬份以上的學生申請，選擇性提交SAT成績的招生政策還會延續到2026年，勢必讓更多認為自己有能力的學生大膽地爭取。但是不同類型的大學會有不同的錄取側重點，講座會以過往輔導的學生例子，分析如何在課外活動、社區貢獻、興趣發展、以及專業優勢提升等方面更加有針對性地規劃，聽完講座有興趣學生可微信報名uscollegesuccess。

陳肇新醫學博士，畢業於常春藤首位Princeton普林斯頓大學，擁有近20年升學顧問經驗。曾參與Princeton普林斯頓大學、紐約大學Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，指導學生如何培養專長，申請暑期項目。越早開始規劃，實行有目標有方向地培訓，將可大大提高成功申請名校的機會。

醫學 哈佛大學 招生

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