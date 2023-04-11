世界日報 4/15升學規劃9場線上免費講座（上）

第一場 1:00 pm 陳肇新醫學 博士（中文演講）

講題：成功申請醫學院的三大專業重點

陳肇新醫學博士Dr. Simon Chan （ MD, MBA, MPH, MSOD, MDR），他將以中文講授：成功申請醫學院的三大專業重點（Medical School Admission Success - Unique Expertise）。

亞裔學生在準備醫學院申請時，往往對成績分數過於自信，容易忽略專業重點，或者不懂如何呈現在申請文章裡，導致申請文章內容泛泛而談，缺乏實踐證明和醫學理解，無法表達追求醫學的熱情和自己的專長。陳博士將講解醫學院考核的三大專業重點：臨床經驗、醫學研究、疾病學習，及案例分析，讓學生思考自己薄弱的方面。聽完講座有興趣學生可微信報名uscollegesuccess。

陳肇新醫學博士，畢業於Princeton普林斯頓大學，紐約大學Mount Sinai醫學院，擁有多年從醫及升學顧問經驗，曾擔任UCLA 醫學院臨床教授，同時參與普林斯頓大學、Mount Sinai醫學院、UCLA醫學院招生審核及面試 工作。陳博士運用臨床經驗，一對一指導醫學課題學習，協助申請醫療實習和研究項目，輔導申請文章和面試，幫助學生成功申請醫學院或醫學連讀項目。