2023 年KIA NIRO EV 榮獲 CARS.COM 的「首選通勤電動汽車」

2023 Kia Niro EV 被 Cars.com 評為「首選通勤 EV」。 這是繼 Niro Hybrid 被Cars.com評為 2023 年最佳汽車 之後，Cars.com 為 Niro 家族頒發的第二個類別獎項，也是Kia汽車在本次比賽中的首次獲勝。 Cars.com 的編輯從四個類別的電動汽車中選擇了 Niro EV。

除此之外，2023 款Kia Niro 被評為 2023 年世界女性年度汽車。2023 款Kia Niro 被評為 2023 年世界女性年度汽車。 Niro 不但在今年早些時候獲得了全女性協會頒發的年度最佳城市汽車」獎，而且評審團最終認定 Niro 是所有參賽者中的最高贏家。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁 Steven Center 表示，很榮幸能夠得到女性世界年度汽車獎協會記者們的認可，其迷人的造型、實用的內飾、先進的科技和令人難以置信的價值。

世界年度女性汽車執行總裁 Marta García 表示，Kia提供了所有選項，Niro提供不同的動力系統來滿足不同大陸買家的不同需求，Kia Niro 是當之無愧的年度女性世界汽車獎得主。 它配備先進的安全功能，使用起來很舒服，而且很實用——它是可以輕鬆融入人們生活方式的交通工具之一。

憑藉標配的直流快速充電兼容性和尖端技術，Niro EV 為通勤者提供了所需的效率和功能，Niro 擊敗了其他五個類別的獲勝者，其最先進的電氣化動力系統選項給評委們留下了深刻的印象，這一系統被安置在一個時尚 、符合空氣動力學設計和先進技術的包裝中。 在其第二代產品中，Niro 仍然是市場上唯一具有三種不同電動動力系統選項的車輛。

從內到外，Niro EV 都呈現出大膽的設計，其靈感來自Kia的「Opposites United」理念，該理念將自然靈感與空氣動力學改進相結合。 第二代車型保留了緊湊的特點，但比上一代車型更大。 可選用的全景雙 10.25 英寸屏幕用於組合儀表和信息娛樂系統，以及可選用的八揚聲器 Harman Kardon® 音響系統為內飾增添了高級感。 Niro EV 由 64.8 kWh 電池和 150kW (201-hp) 電機供電，標配直流快速充電兼容性，EPA 估計的全電動續航里程為 253 英里。 當連接到 3 級快速充電器時，Niro EV 可以在 45 分鐘內從 10% 充電到 80% 充電狀態，最大充電速度為 85 kW。 Preserve 套件適用於兩種 Niro EV 內飾，通過加熱後排座椅和熱泵增加了抵禦寒冷天氣的能力。

由新西蘭汽車記者Sandy Myhre於2009年創立的世界年度女性汽車評選完全由女性組成，共有來自43洲的63名記者參加。 為確定獲勝者，總共對 59 輛車進行了安全性、質量、價值、設計、性能和環境影響等重要因素進行了測試和評估，這些因素都是基於消費者在購買車輛時所考慮的相同原則。

Kia America總部位於加州爾灣 市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV 。