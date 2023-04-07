好康報您知／99大華超市（99 Ranch Market ）

4月7日至13日多項商品好康：金品胡麻子燒餅兩包7元，大黃瓜三條99分，糖心富士蘋果 每磅2.49元，台灣包心菜每磅69分，四季豆每磅79分，小排骨每磅2.29分，以下特價僅限周五至周日：地瓜葉每磅2.99元，加州 紫薯每磅1.29元，新鮮比目魚和活大蜆每磅都是3.29元。

香港 好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

4月7日至13日多項商品好康：紅肉橙每磅78分，美國富士蘋果每磅98分、鴨梨每磅1.28元，上海菜每磅0.98元，甜白菜每磅0.98元，大蕃茄每磅0.88元，韭菜每磅0.98元，新鮮冬笋每磅4.98元，頂好桂圓乾每包12盎司3.98元，羊腿每磅5.98元，羊肩肉每磅6.98元，五花腩每磅2.98元。

168超市（168 Market）

4月7日至13日多項商品好康：糯米粉每包16盎司1.98元，思念白玉黑芝麻榛子湯圓兩包8元，鐵棍山藥每磅2.49元，海鮮菇每包79分，大黃瓜三條99分，小排骨每磅2.29元，熟青口貝每包兩磅5.99元，以下特價僅限周五至周日:白心地瓜每磅69分，牛腩每磅4.49元，夾心肉每磅1.99元。