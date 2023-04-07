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講解最新大學招生政策趨勢 歡迎線上報名

【洛杉磯訊】
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世界日報「2023春季升學規劃講座」將於4月15日（星期六）下午1點至5點半，通過Zoom Meeting舉辦。九場連播，邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。

15日當天下午共有九場講座，主講人依主講順序有：陳肇新醫學博士兩場，及Elite教育的分校主任Charlie Tu，Elite教育資深教育升學顧問Berry Chiu，飛達教育創辦人CEO魏昕，史坦福領袖教育策劃執行長Angie Wang，Admission Masters 執行長Jenny Wheatley，豪杰訓練中心創辦人周迪，C2 Education Center Director Alan Gao。

九場講座從下午1時開始，時間及講題可參考本報廣告、及自4月11日（星期二）起連續三天，分上中下三次，在本版刋載的專文介紹。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://reurl.cc/gZnGQR，或掃描二維碼（如附圖）註冊。如欲了解更多詳情，可洽323-268-4982。

教育 升學 世界日報

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