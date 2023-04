KIA 揭曉 EV9 融合先進、大膽的 SUV 特性

Kia集團公佈其首款三排電動旗艦 SUV EV Kia EV9 的外觀和內飾設計的完整圖片,內外兼具大膽的造型和精緻的優雅。Kia EV9 代表了該公司在成為可持續移動解決方案提供商的過程中邁出的關鍵一步。

EV9 大膽而自信的視覺呈現靈感來自Kia的「Opposites United」設計理念,該理念利用自然與現代的不同價值觀所產生的創造性張力,打造和諧的整體。融合了時尚 、雕塑 般的形狀和自信的幾何形狀的獨特組合,打造出一款極具現代感而又優雅簡約的 SUV EV。

Kia全球設計中心執行副總裁兼負責人 Karim Habib 表示,Kia EV9 開闢了新天地,重新定義了電動汽車 在設計、連接性、可用性和環境責任方面的標準, Kia EV9 在家庭 SUV 領域為客戶提供了極高品質的主張和全新的 EV 視角。該新車型通過空間和技術方面的創新使用,不僅為駕駛員而且為所有乘員提供了更人性的體驗和出色的舒適性和視覺感受。

外觀設計:為未來電動SUV EV設計開啟新篇章

在品牌「Opposites United」設計理念的指導下,Kia的設計師努力打造「Bold for Nature」理念支柱,激發了自然界和物質世界元素的結合。

EV9 的前臉以簡潔明了的線條和車身表面為標誌,同時散發出自信、明朗和沈穩的氣質。 EV9 標誌性的「數字虎臉」在「數字圖案照明格柵」和醒目的垂直前大燈,在每個前照燈相鄰處有兩組小立方體燈。 EV9 創新的「星圖 LED 日間行車燈 (DRL)」創造了一種全新的照明體驗,並提供了一種精緻的動畫照明模式,這凸顯了Kia品牌未來 EV 車型的數字虎臉模式。

EV9 的側面輪廓採用多邊形設計語言,將強悍粗獷的 SUV 元素與卓越的空氣動力學效率相結合。 動感十足的三角形擋泥板結構和高度醒目的幾何輪拱與車身相結合,將多邊形元素統一成一個具有凝聚力的結構,呈現出堅定的外觀。 齊平的門把手和錐形後車頂線給人一種平穩高效的運動感。

車輛尾部,尾門線條簡潔利落,細長的尾燈與車頭的設計相得益彰,彰顯出EV9剛毅自信的姿態。

室內設計:具有更高舒適度和科技感的新社交空間

Kia的「Opposites United」設計理念中的「Technology for Life」支柱確保只有促進人機之間積極、直觀交互的技術和創新才會被使用,Kia的設計師能夠優先考慮乘客使用空間、舒適性和技術便利性,重新構想了家庭 SUV 的功能。

基於Kia的電動全球模塊化平台 (E-GMP),EV9 的長軸距、低腰線和完全平坦的電動汽車架構有助於為乘客和駕駛者創造更寬敞的空間,讓所有乘客都無論在三排中的哪一排都可享受會所般的舒適感。Kia提供六座和七座車型,通過收集大量家庭的反饋來調整座椅配置和功能,以確保 EV9 為所有人提供同等量的空間、舒適性和體驗,而不是將所有註意力放在駕駛員身上。

EV9充電時,坐在第一排和第二排座椅上的乘客可以同時傾斜座椅放鬆和休息。 第二排的座椅可以毫不費力地旋轉 180 度,可以與第三排的乘客進行互動。 第三排座椅還提供杯架和移動設備充電點。

在寬敞、明亮、通風的機艙內,EV9 體現了優雅簡約、優質、非常人性化的設計。 開放式浮動式全景儀表板從方向盤一直延伸到車輛中央。 兩個 12.3 英寸觸摸屏與一個 5 英寸顯示器集成在一起,改善了數字體驗,提供了對車輛功能的輕鬆控制,並確保物理按鈕的極簡化。

中控台配備充足的儲物空間,包括位於其底部的寬敞隔間。 中控台門經過進一步設計,以增加內部空間的整體精緻度。

EV9 的擴展顯示高清視聽、導航和遠程信息處理 (AVNT) 屏幕營造出豐富的沉浸式體驗。 它增強了使用者與數字世界無縫互動的能力。 在 AVNT 屏幕下方,一系列隱藏式觸摸按鈕提供啟動/停止功能以及 AVNT 和供暖、通風和空調 (HVAC) 控制。

即將全球首發:Kia EV9,Here to reshape the way we move

Kia EV9 將於 3 月下旬進行全球數字首發。 活動期間,Kia將公開所有產品信息,並推出以「Here to reshape the way we move」為口號的全球宣傳活動。

Kia 集團 (www.kia.com) 是一個全球移動品牌,其願景是為世界各地的消費者、社區和社會創造可持續的移動解決方案。 Kia成立於 1944 年,提供移動解決方案已超過 75 年。 公司在全球擁有 52,000 名員工,業務遍及 190 多個市場,並在六個國家/地區設有製造工廠,如今,該公司每年銷售約 300 萬輛汽車。 Kia率先推動電動汽車和純電動汽車的普及,並開發越來越多的出行服務,鼓勵全球數百萬人探索出行的最佳方式。 公司的品牌口號“Movement that inspires”反映了Kia通過其產品和服務激勵消費者的承諾。