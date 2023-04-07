福樂紀念公園春季清明追思活動 圓滿舉辦

福樂紀念公園（Forest Lawn）在Covina Hills園區舉辦清明春祭法會，活動超過100人參與，圓滿舉辦。(業者提供)

日前福樂紀念公園（Forest Lawn）在Covina Hills園區舉辦了一場清明春祭法會，當天活動有超過100人參與，圓滿舉辦。

作為擁有超過百年歷史的紀念公園，福樂紀念公園深知華人 家庭在清明節期間祭祖掃墓的重要性，因此特別為民眾提供一個專屬的場所，以供追思緬懷先人。

福樂紀念公園尊重多元文化，並一直致力於提供優質的追思體驗。今年的清明祭典邀請觀音寺眾法師到場主法，透過清明法會誦經的功德，為往生的先人超生淨土，祈求後代子孫增福增慧，並祈求社會安詳、世界和平。

今年的清明法會與往年同樣設有「線上報名清明祭典」，提供更多社區民眾另一個平台來對過往的祖先或親人表達追思。將思念化作蝴蝶的翅膀，飛向遠在另一方的親人朋友。所有線上追思活動參與者，在法會上由法師將功德回向，為他們誦經祈福以表孝道，延續悠久的清明傳統習俗。

福樂紀念公園已服務南加州 家庭超過一個世紀。擁有世界聞名的無與倫比的優美景觀，卓越的服務和具有競爭力的價格，使得Forest Lawn成為殯葬禮儀和墓地服務的業界楷模。福樂紀念公園為所服務社區提供獨特的承諾，每年並舉辦各種免費入場活動以及教育項目提供數以千計的民眾參與。福樂紀念公園有6個不同地點的紀念公園，服務南加 州居民。他們的華語代表為華人家庭提供專業的全方位服務，詳情可去電1-888-689-8888 (Arcadia 和 City of Industry 辦公室) 。