長青保險每周免費說明 紅藍白卡健保計劃

「長青保險 」長期性提供免費的個別約談健保 說明，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，可及時聯絡。

長青保險說，耆英長者一般會有的疑問包括：參加健保計劃有什麼費用？ 健保計劃有什麼樣的福利，對我有什麼樣的利弊？ 我還有團體公司保險，也有紅藍卡 要怎麼辦？ 我有Obamacare歐巴馬健保，現滿65，怎麼處理健保？ 什麼健保能現金回饋至你的社會安全帳戶(年度可能高達$1,978) ? 我想改變保險，想要有自由，不要等待轉診約診，該怎麼辦？ 我有醫療需要或問題，常常找不到人解答，該怎麼辦？ 人常在國外可是我已經65了怎麼辦？ 我65了也有白卡該怎麼辦？ HMO (指定醫療網醫生)與PPO/Medigap (自由選擇醫生醫院）哪一個對我比較好？ 我有紅藍卡也有白卡，還需要藥保、醫保嗎？ 我快満65歳，如何申請紅藍卡？

若有以上任何疑問的人士，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會。長青都可以免費安排恊 助你慎選 紅藍(白)卡健保計劃。

長青保險每週三天舉辦免費說明會的詳情如下：固定每個星期二上午10 時，在蒙特利公園市的Mr. Baguette 餐廳（400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, ）；固定每個星期四下午4時，在亞凱迪亞市嘉頓港式西餐（850 S Baldwin Ave., Arcadia）。固定每個星期五下午3時，在天普市小雅屋（5755 Rosemead Blvd, Temple City）。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，長青保險除了協助長者慎選各種健保計劃， 該公司也代理多家優質健保計劃：HMO、MAPD、PPO、SUPPLEMENT 補充保險 ；PDP 藥保。 安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、褔全健保、環球健保、惠安納健保、Aetna、SCAN、Alignment、Silverscript、WellCare。

以上說明會歡迎長者去電預約報名，聯絡電話1-888-801-1829。