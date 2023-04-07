2023 CSI李昌鈺鑑識科學夏令營 接受報名

2023CSI李昌鈺鑑識科學夏令營接受報名，手機掃碼，立即報名。(業者提供)

為期10天的2023李昌鈺 鑑識科學營，訂7月10日起舉行，現正接受報名，5月1日中午12時前報名有早鳥價優惠。

CSI李昌鈺鑑識科學營自2012年起開辦，由李博士鑑識科學研究中心及世界日報 共同舉辦。歡迎海內外有興趣的學員，到李昌鈺博士的世界級專業鑑識科學研究中心，一同探索鑑識科學的魅力與最前沿的探案科技。

今年夏季開辦的營隊從7月10日（周一）至7月20日 （周四）。課程為全英文授課，並配備至少一位中英雙語課堂助教及生活助教。除李博士親授外，營隊更有美國本土刑偵專家帶領學員學習如何系統性收集現場證據，以及證據鑑別：指紋、痕跡、毛髮、纖維、血液等其它現場證據。

因應科技日新月異的發展以及社會對於多方位人才的渴求，李博士的團隊為本届營隊特別開發及增設了多項個人競爭力提升課程。例如：領導力培養、時間管理能力、升學 及職涯規劃、以及新科技在鑑識科學中的應用等。

李博士將率領鑑識科學中心專業團隊，引導營隊學員從法醫鑑識科學入門，建立偵查犯罪的基本辦案概念，到實例調查類比演練。體驗從蛛絲馬跡，尋求真相與正義的成就感，培養邏輯推理能力。

主辦方的共同目標是是利用鑑識科學這個平臺，培養學員們對於科學及難題解決的興趣；協助青少年及青壯年發展自己的職涯路徑；為下一代創建一個包容的社區，讓技能嫻熟的團隊協作者和負責任的團隊領導者都能發揮所長、做出貢獻。

課程之餘，營隊還會安排多樣的團建活動，幫助學員們快速熟悉彼此並增強團隊合作能力。紐海文大學負責學員們整套的食宿服務。校園内，巡警為學生及教職員工提供7天24小時的安全保障。

在營隊結業式上，所有學生都可以獲得一份修習證書。此外，李博士亦設立科學營獎學金和獎狀給予表現優異的學生以資鼓勵。

今年營隊還特別設有舊生推薦優惠，同時還有早鳥價、多人同行價、及世界日報訂戶尊享價等多項優惠方案任選。

本届營隊開放給年齡在15歲至25歲的學子，今年只公開招收40位學員，額滿即止。報名洽詢電話718-746-8889分機6361；或email至[email protected]；或掃瞄二維碼圖報名。更多詳情，可關注臉書粉絲專頁「World Journal CSI Forensic Science Camp-李昌鈺鑑識科學營」。