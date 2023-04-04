9 款KIA車型贏得 2023 年《人車誌》編輯選擇獎

9款Kia車型入選 2023年《人車誌》編輯選擇獎名單，代表了該雜誌的年度汽車 卓越標準。獲獎者皆為2023年車型，包括 Sportage、Sorento、Carnival、Niro Hybrid and PHEV、K5、Soul、Rio，以及《人車誌》十佳車 EV6 和 Telluride（四次獲獎）。《人車誌》的上榜車輛選自400多款車型，編輯們在 39 個細分市場中對這些車型進行了測試、評級和排名——從跨界 SUV 到電動汽車，從轎車到家用貨車。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，隨著Kia品牌不斷贏得消費者和行業觀察家的讚譽，我們很榮幸獲得來自《人車誌》編輯的最新榮譽。能夠擁有9輛Kia汽車登榜這份傑出的名單，表示Kia的製造水平達到了新高度，真正擁有世界級車型系列的設計、質量和工藝。

這一新的獎項是繼 2023 款Kia EV6 和 Telluride榮登《人車誌》十款最佳卡車和 SUV 榜單之後。 EV6 最近還被北美年度汽車評委會評為北美年度最佳多功能車。

《人車誌》購買指南總監Rich Ceppos表示，Kia近年來發展勢頭強勁，製造了越來越多的車輛，這些車輛在我們的測試中表現良好，Kia車型被列入我們的編輯選擇名單，證實了他們是汽車榮譽榜的成員——這是一個不小的成就。

用於製定編輯選擇列表的標準包括《人車誌》嚴格的儀器測試結果、編輯的主觀評估、車輛完成其預期任務的情況以及每輛車在細分市場中與競爭對手的排名。 完整的獲獎者名單可在 https://www.caranddriver.com/ 獲得。

Kia America總部位於加州爾灣 市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。