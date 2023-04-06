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銀行短賣屋投資時機來臨？ 4/12講座告訴你

洛杉磯訊
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由德倫學院與美國最大房屋債權銀行聯合舉辦的「銀行短賣屋Short Sale投資」系列講座，將於4月12日(週三)上午10時至中午 12時舉行。將以深入淺出的方式，講解如們進行銀行不良資產的投資與經營，並得到安全且可觀的回報。

將涵蓋以下主題：什麼是短賣屋及其運作方式； 如何尋找短賣屋的機會；與債權銀行的協商； 短賣的融資選項。諮詢電話800-326-5989或626-363-0330。

參加線下講座可上網報名：https://forms.gle/vEBhJuDdq936MnEF9 ，或掃描二維碼（見圖）。地址在鑽石吧1200 S. Diamond Bar Bl. #201, Diamond Bar。

參加線上講座：ZOOM Meeting 網址https：//us06web.zoom.us/j/4457010785?pwd=dnVhY0l1ZkVHaWxmMWwyRVBxRk56QT09 。

當房屋貸款無法支付，一種是被動的被銀行將房屋拍賣(Foreclosure)以用來支付銀行債務，另一種則是主動的爭取讓銀行以短賣(Short Sale)的模式，將此筆貸款以呆帳的模式註銷。

短售(Short Sale)是指貸方同意屋主以低於其抵押貸款之未償還餘額的價格，出售其房產的交易。目的是幫助屋主避免被迫將房屋強制執行拍賣。短售對借款人和貸方都有益處，因為它允許借款人避免被強制執行的負面影響，而貸方也可以在不進行昂貴和耗時的強制執行程序下收復部分投資。

短售通常被認為比執行房屋拍賣好的理由如下：

(1)避免對信用評分的負面影響；短售對房主的信用評分比執行拍賣程式造成的影響要小得多。

(2)對未來借貸影響較小：執行拍賣可能會使屋主未來的貸款難以獲得，而短售可能沒有那麼大的負面影響。

(3)對售出房屋的掌控力更大：在短售中，房主可以與貸方合作尋找買家並協商售出條件。 

(4)避免房屋被拍賣執行的汙名化：房屋被拍賣可能會有負面社會汙名，而短售通常被視為更負責任和更少造成損害的選擇。 總的來說，對於那些難以支付抵押貸款的房主而言，短售可能是一個更好的選擇。但是，短售仍然可能對信用和財務狀況產生一些負面作用，因此在做出決定之前應仔細考慮所有選項並尋求專業建議。

對於投資者而言，短售(Short Sale)是一種極端安全而且獲利頗豐的方式，方法是從房主那裡以低於他們抵押貸款餘額的價格購買該物業，然後在開放市場上以更高的價格轉售該物業。其獲利因個案而別，一般通常在10%~30%之間。

投資者還可以通過購買抵押債務本身來獲利，亦是一種轉手獲利豐厚的安全投資方式。

拍賣 貸款 投資

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