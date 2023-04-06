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HAB銀行 11個月定存5.08%利率

洛杉磯訊
HAB銀行阿提夏市分行。（業者提供）
HAB銀行阿提夏市分行。（業者提供）

HAB銀行目前再推出更優惠的利率，11個月CD定期存款利率5.08% APY，有關詳情可電阿提夏市分行562-924-7500查詢。

因目前房貸利率上升，令房屋買賣率下降，很多人將資金放在銀行做CD定期存款，然後再考慮作其他投資用途。

該銀行表示，HAB銀行為全球客戶的多元化社區，提供廣泛的商業和個人銀行產品和服務。他們始終如一地在業務交易的各個方面，提供卓越的客戶服務，從而建立互惠互利的長期關係。其業務範圍包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是深入人心的全國性銀行。

HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年。該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加利福尼亞州，他們有說中文的職員為廣大華人客戶服務。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站www.habbank.com。

HAB銀行阿提夏市分行（見圖）地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA(與184街交界)。

貸款 利率 紐約州

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