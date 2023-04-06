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芳塔納日間保健中心開張 專車接送參觀

芳塔納訊
芳塔納日間保健中心室内有1萬呎活動空間，環境好，設施完善。（業者提供）
芳塔納日間保健中心室内有1萬呎活動空間，環境好，設施完善。（業者提供）

芳塔納日間保健中心(Fontana Adult Day Health Services) 於3月初開張 。該中心是加州政府支持的養老保健機構，提供免费接送，早午餐，還有醫生護士社工理療師團隊，幫助長者各種益於身心的社交活動。歡迎民眾前去體驗參觀，享用美味午餐。

芳塔納日間保健中心室内有1萬呎活動空間（見圖），環境好，設施完善，有各種豐富的娛樂活動，電腦學習、詩詞欣賞、中醫養生、太極拳、民族舞蹈、英文、打麻將、台球、乒乓球、各種健身器材、熱敷等，可在這開心快樂度過每一天。

芳塔納日間保健中心服務周邊社區的成人，致力促進 18 歲或以上患有某些慢性疾病、認知或心理身心健康，身體有殘疾者。幫助當地社區改善健康狀況，防止住院和過早進入療養院

該中心專業的醫療護理團隊講國語，有豐富的經驗。合格且充滿愛心的專業團隊由保健醫師、註冊護士、物理治療師、職業治療師、營養師、言語治療師、精神科顧問、社會工作者、活動協調員、個人護理助理等人員組成。

Fontana 成人日間保健中心，接受家裏如有年滿 18 歲以上，有慢性病，殘障失能，身心需要醫療照顧者，獨居或子女無暇照顧的年長者。服務區域Fontana 周邊城市，如Riverside， Ontario，Eastvale， Rancho Cucamonga， San Bernardino等地區。

洽詢電話909-901-3001，地址17057 Foothill Blvd .Suite 101，Fontana .CA 90225。網址www.fontanaadhs.com。

芳塔納日間保健中心室内有1萬呎活動空間。（業者提供）
芳塔納日間保健中心室内有1萬呎活動空間。（業者提供）
芳塔納日間保健中心有各種豐富的娛樂活動。（業者提供）
芳塔納日間保健中心有各種豐富的娛樂活動。（業者提供）

加州 健身 療養院

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