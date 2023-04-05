國家亞太老齡化中心 分享退休社福資訊

國家亞太老齡化中心 ( National Asian Pacific Center on Aging, 簡稱NAPCA ) 是一非營利組織，致力於改善華裔年長者及其家人的生活質量。NAPCA 的年長者幫助中心 (NAPSAC) 向年長者及其看護者提供多語言幫助。

NAPCA分享以下重要退休社福訊息：

（1）在62 歲時可以享受哪些社會保障福利 ？與65歲的人收到的福利相比如何？

答：當年滿62歲，可提前開始領取社會保障退休金 。但如果在完全退休年齡前開始領取，每月金額根據所提前的年數每年減少8%。 若在達到完全退休年齡時開始領取退休金，將獲得100%的退休金。若推遲領取，該金額將在達到完全退休年齡後，根據所推遲的年數每年以相同的比率增加，直到70歲。

（2）當達到完全退休年齡時，將申請社會保障退休金。我是美國公民 ，已有40個工作積分，妻子是綠卡持有者，從未在美國工作，她是否有資格享有我的退休福利即使她不是公民？

答：妻子無需成為美國公民即可獲得福利。當永久合法居民年滿62歲，且已經工作並繳納至少10年或40個季度的社會保障稅，則有資格享有社會保障退休福利。但由於妻子未曾在美國工作，最多可獲得50%的配偶社會保障福利。在開始領取社會保障退休金後，妻子將有資格在她62歲時領取福利。然而，如果她能在達到完全退休年齡時再申請領取，她的每月福利會更高。

如需協助相關問題，可聯繫1-800-683-7427 (普通話)，1-800-582-4218 (廣東話) ，1-800-336-2722 (英語) ，電子郵件：[email protected]。