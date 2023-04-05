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2023日內瓦高級鐘錶展 百達翡麗眾所矚目

洛杉磯訊

2023年「鐘錶與奇跡」日內瓦高級鐘錶展 ( Watches and Wonders Geneva ) 日前在瑞士日內瓦舉行，本屆錶展有48家參展品牌及高級鐘錶製造商的經典作品，是一場美輪美奐的盛會。

昌興珠寶代理的百達翡麗、蕭邦、IWC萬國錶、積家、伯爵、沛納海、CHANEL等多個品牌，均在此盛會上展現新品。昌興珠寶高層受邀，在第一時間在錶展獲得全方位的體驗，與多家參展商會談、合作，更藉機瞭解行業最新動態，調整發展方向，開拓市場。

昌興指出，擁有世界第一名錶美譽的百達翡麗，傾心呈獻多款新品時計 (見圖)，受到眾人矚目，再次為全球錶迷送上了一場高級製錶的美學盛宴。昌興珠寶華人獨家代理百達翡麗多年，愛錶人士可前往聖蓋博店觀賞、選購，體驗具魅力的世界名錶。

擁有180 餘年的製錶經驗，百達翡麗提供豐富多樣的男女錶款，其中包括超級復雜功能腕錶、優雅運動腕錶、以及其他標誌性錶款。昌興表示，此次錶展，百達翡麗匠心打造的新款超級複雜功能腕錶Ref. 5316/50P-001，巧妙結合三問報時、陀飛輪、自動返回式日期指針萬年歷和月相顯示。這款新品採用鉑金錶殼，搭配藍色金屬噴鍍處理的藍寶石水晶錶盤，錶盤邊緣呈黑色漸變效果，令腕錶核心的機械之美展露無遺，盡釋與眾不同的現代魅力。

全新 Aquanaut Luce 女式自動上弦腕錶 Ref. 5268/200R-010 ，配備玫瑰金錶殼，搭配色澤溫暖的灰褐色錶盤及一體式銜接錶帶，與該錶款的休閑優雅風格諧美呼應。經典的圓弧八角形錶圈鑲嵌 48 顆璀璨美鑽。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 華人 香港

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