Apple 推出 先買後付服務

近日，這家 iPhone、iPad 和 MacBook 的製造商宣布，它在美國推出了 Apple Pay Later，讓客戶能夠將購買分成四筆獨立的免息付款。據蘋果 公司稱，付款將在六週內分攤，用戶將能夠在其 Apple Wallet 中跟蹤付款情況。

購物者可以申請50至1,000 美元的貸款 ，然後可用於在 iPhone 或 iPad 上進行的在線和應用內購買。蘋果公司稱，在未來幾個月向所有用戶提供之前，部分用戶還將獲得Apple Pay Later 的預發布版本。

這可以被視為 Afterpay 或 Klarna 等主導該領域公司的主要競爭對手。 這些公司要求購物者下載他們的應用程序、並鏈接他們的銀行賬戶或借記卡或信用卡。 然後他們可以註冊每週甚至每月的分期付款。

包括蘋果在內的一些公司會事先進行軟信用檢查，以確保用戶的財務狀況良好，可以接受貸款。根據 Adobe Analytics 的最新零售報告，由於通貨膨脹繼續侵蝕家庭預算，越來越多的購物者傾向於「先買後付」服務。

Apple Wallet 副總裁 Jennifer Bailey 表示，Apple Pay Later 的設計充分考慮了用戶的財務狀況，因此它不收取任何費用和利息，並可在 Wallet 中使用和管理，讓消費者更容易做出借貸決定。（劉柏江譯）