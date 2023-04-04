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美遊假期 推出多項好玩行程/代辦中國簽證

洛杉機訊

美遊假期(US Travel 168 )，為方便民眾回國探親旅遊，代辦美國護照回中國簽證。收費每人139元，提供所有相關資料，可郵寄或至美遊假期辦公室，免去自己前往領館坐等簽證。如果自行前往領館辦理，需要客服助理全程提供諮詢和協助準備相關材料，收費99元。

旅遊旺季來臨，美遊假期並推出多項好看好玩的行程：4月28日特別推出埃及12天10晚之旅，探索神秘古老埃及千年文化寶藏，奇妙的紅海，風光旖旎的尼羅河，遊覽地中海明珠亞歷山大、胡夫金字塔、獅身人面像等。

4月12日、5月4日，推出土耳其12天10晚之旅。造訪十大地球美景之一 的卡帕多奇亞，領略獨特的喀斯特地貌煥發出的美，全程五星級酒店住宿，獨家贈送洞穴特色酒店。

5月14日北非後花園免簽摩洛哥，撒哈拉沙漠9日7晚之旅。摩洛哥受上帝眷顧的土地，一個讓人牽掛的國度，風塵滾滾的撒哈拉沙漠，三毛前世的淡淡鄉愁。豐富多彩摩洛哥旅遊景點一網打盡，打開一千零一夜的童話夢境。該行程結束後還可無縫隙銜接土耳其12天10晚浪漫之旅，或傳奇國度以色列約旦9天7晚經典之旅。

4月11日，5月12日，日本關東關西經典7天5晚 或4月6日 ，5月8日，日本北海道7天5晚美食溫泉之旅。團費1168元。

洽詢電話626-567-0966或626-567-0066，公司地址11100 Valley Blvd, El Monte.CA，詳情可上網 www.ustravel168.com。

北非後花園免簽摩洛哥
北非後花園免簽摩洛哥

簽證 日本 美食

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