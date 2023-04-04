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美國中國信託銀行 擴增分行據點 擴大服務

洛杉機訊
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美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）天普市分行於日前舉行開幕典禮，同於去年底成立的托倫斯分行及核桃市分行，亦將於近期舉辦開幕儀式，今年六月哈仙達岡分行也將投入營運，該銀行將致力打造華人社區銀行的領導品牌。

天普市分行開行近5個月來，存款總額已突破5千萬美元。開幕典禮當天現場來賓雲集，由美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左五），副執行長劉建虹（圖左六），世界日報總經理李銘濱（圖右三）等剪綵。

劉建虹副執行長表示，天普市亞裔人口占全市的55%，其中來自台灣的移民人口數占最多。中信特別選在天普市開設新分行，將可為客戶提供更方便的銀行服務。

天普市分行寬敞的接待大廳，結合現代感的設計元素、並針對不同產品服務打造專屬的接待專區，提供客戶高質感的分行體驗。天普市分行提供各項銀行業務，地址9502 Las Tunas Dr., Temple City, CA，電話626-829-8043。

副執行長劉建虹表示，美國中國信託銀行服務華人社區超過30年，將持續擴大分行據點，為提供客戶更便利的銀行服務。他說：「我們的分行遍佈南加州華人社區，我們擁有業內最強資本適足率的華資銀行，在全美也是名列前茅。我們是隸屬於母行台灣中國信託銀行獨資的子公司，獲得母行的全力支持」。

中國信託銀行服務據點遍及全球，於14個國家及地區設有368處據點，為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一周七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定。更多中國信託全球速匯細節，可上網www.ctbcbankusa.com/global-transfers 。

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