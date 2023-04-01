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孋純窗簾推出 隨季折扣優惠

洛杉磯訊
「孋純窗簾」原廠直銷正宗韓國高級精美百葉窗簾 (圖片由客戶提供)
「孋純窗簾」原廠直銷正宗韓國高級精美百葉窗簾 (圖片由客戶提供)

韓國高級純絲簾總匯的「孋純窗簾」表示，除提供低於Home Depot 50%的銷售價格外，現再給「隨季折扣」優惠顧客，有關詳情可電562-542-6356與949-396-9808或短信洽詢。

孋純窗簾表示，他們質優價廉的產品，由韓國窗簾基地原廠直銷，兩週便可到貨安裝。升級版韓式梧桐原木百葉簾，四合一驅動升降，使用很輕鬆。智能式、遙控式、無繩索式多樣選擇，免費量尺估價，專誠為住宅及商戶服務。

該窗簾公司自開業以來，直銷各種韓國高級純絲百葉窗簾，已獲得不少顧客正面的評價。該公司說很多人認為「窗簾只是用來遮擋強光的」，其實不是，窗簾除了是為擋光線外，它更是時尚家居、新穎裝飾、和居家生活的健康呵護者。健康明亮的居家生活，靚麗時尚的窗簾是你良好的選擇，他們時尚窗簾電動機，是獲得德國紅點設計獎優秀品牌，是時尚家居的智能設置。

在環境污染嚴重的現代城市，生活中粉塵的侵擾和沉積，與諸多有害揮發物，是生活中嚴重的健康生活考驗，年輕世代對孩童屋窗簾的選料格外慎重。該窗簾公司的靚麗時尚雙重呵護簾，是選擇獨特線料及嚴格工序管控，在窗簾布料加工工序中，獨居匠心設置了精緻消炎處理工藝。

產品的高標準、高起點、高質量，使窗簾布料擁有了對抗菌塵、防護紫外線、防止塵積異味及防止害蟲滋生的功能，是家居生活中不可或缺的。他們的時尚布料經美國UL權威實驗室驗證，並榮獲UL GREENGAURD，是業界領先優秀環保窗簾產品，消費者在選購時可確認UL GREENGUARD的金牌標識。

時尚 德國

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