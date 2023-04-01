美國亞洲旅行社 具夏威夷大島專業旅遊登頂特許

「美國亞洲旅行社America Asia Travel Center」現正推出多個旅遊團，有夏威夷 、歐洲、台灣、美東、加拿大 、和墨西哥 團等。春假即將來臨，想出去旅遊但沒有足夠的假期，夏威夷會是旅遊最方便的熱門選擇之一。

夏威夷群島是由許多的島嶼所組成，有歐胡島、夏威夷島、茂宜島、可愛島，著名景點有威威基海灘、珍珠港，還有侏羅紀公園拍攝場景。除了陽光與沙灘及各式水上活動、潛水活動外，夏威夷群島也有豐富的火山地貌，多樣化的熱氣植物種類。

美國亞洲旅行社有華人獨家的夏威夷大島莫納凱亞雪山、專業旅遊登頂特許證。莫納凱亞最高峰是夏威夷海拔最高的山頂。這座美麗的山峰經常鋪著一片白雪，遙望山上分佈著13座天文台，雲海上的夕陽一生難得一見。在東方漸漸迎來黑夜的同時，千萬別錯過日落西方的美景。

夏威夷系列團的行程還有：夏威夷歐胡系列1-3島 4-7天；大島、歐胡島、茂宜島2-3島豪華6-7天。

其他旅遊有：美東經典豪華6、7天遊；加拿大洛磯山脈5、6、7天遊；墨西哥坎昆、粉紅湖 5、6、7天遊。另外還有歐洲旅遊12、18天；魅力古巴8天遊；台灣東部、西部美景美食7天遊。

美國亞洲旅行社是此間很具規模的大旅行社，除了代理各大航空公司國內外特價機票外，也提供大中小巴士出租。他們的「美亞假期」提供機票、酒店、遊輪、美國、加拿大、中國、亞洲、歐洲等旅遊團，以及巴士服務；批發旅遊產品於全美國、加拿大、東南亞及中國百多家華人旅行社。

美國亞洲旅行社同時提供美國國內的旅遊地接服務，各類商務訪問，各地展會，夏令營，高爾夫球訓練交流及私人訂製的旅遊行程。

蒙特利公園市總公司電話626-571-2988 ，地址117 E. Garvey Ave. Monterey Park。亞凱迪亞電話 626-821-1986 ，爾灣電話 949-559-8088， 羅蘭岡電話 626-810-4388 ，聖地牙哥電話1-888-854-1577。更多資訊可上網www.americaasia.com 。