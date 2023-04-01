我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

美國亞洲旅行社 具夏威夷大島專業旅遊登頂特許

洛杉磯訊

「美國亞洲旅行社America Asia Travel Center」現正推出多個旅遊團，有夏威夷、歐洲、台灣、美東、加拿大、和墨西哥團等。春假即將來臨，想出去旅遊但沒有足夠的假期，夏威夷會是旅遊最方便的熱門選擇之一。

夏威夷群島是由許多的島嶼所組成，有歐胡島、夏威夷島、茂宜島、可愛島，著名景點有威威基海灘、珍珠港，還有侏羅紀公園拍攝場景。除了陽光與沙灘及各式水上活動、潛水活動外，夏威夷群島也有豐富的火山地貌，多樣化的熱氣植物種類。

美國亞洲旅行社有華人獨家的夏威夷大島莫納凱亞雪山、專業旅遊登頂特許證。莫納凱亞最高峰是夏威夷海拔最高的山頂。這座美麗的山峰經常鋪著一片白雪，遙望山上分佈著13座天文台，雲海上的夕陽一生難得一見。在東方漸漸迎來黑夜的同時，千萬別錯過日落西方的美景。

夏威夷系列團的行程還有：夏威夷歐胡系列1-3島 4-7天；大島、歐胡島、茂宜島2-3島豪華6-7天。

其他旅遊有：美東經典豪華6、7天遊；加拿大洛磯山脈5、6、7天遊；墨西哥坎昆、粉紅湖 5、6、7天遊。另外還有歐洲旅遊12、18天；魅力古巴8天遊；台灣東部、西部美景美食7天遊。

美國亞洲旅行社是此間很具規模的大旅行社，除了代理各大航空公司國內外特價機票外，也提供大中小巴士出租。他們的「美亞假期」提供機票、酒店、遊輪、美國、加拿大、中國、亞洲、歐洲等旅遊團，以及巴士服務；批發旅遊產品於全美國、加拿大、東南亞及中國百多家華人旅行社。

美國亞洲旅行社同時提供美國國內的旅遊地接服務，各類商務訪問，各地展會，夏令營，高爾夫球訓練交流及私人訂製的旅遊行程。

蒙特利公園市總公司電話626-571-2988 ，地址117 E. Garvey Ave. Monterey Park。亞凱迪亞電話 626-821-1986 ，爾灣電話 949-559-8088， 羅蘭岡電話 626-810-4388 ，聖地牙哥電話1-888-854-1577。更多資訊可上網www.americaasia.com 。

夏威夷 加拿大 墨西哥

上一則

華美博物館 4月5日線上說兒童故事

下一則

播佑岡肇事逃逸車禍 13歲男孩失右腿 警懸賞2.5萬元抓嫌犯

延伸閱讀

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受

美晶片補助限制 劉德音：台積電無法接受
坎伯：美中關係「護欄」建設尚未成功 未來數月是關鍵

坎伯：美中關係「護欄」建設尚未成功 未來數月是關鍵
「再也不孤單了」68歲西班牙女演員美國代孕得女 挨轟

「再也不孤單了」68歲西班牙女演員美國代孕得女 挨轟
籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇

籲北京冷靜 康達：不會因此改變台灣總統過境待遇
智庫：冷戰已打響 美國須動員全社會力量迎戰中國威脅

智庫：冷戰已打響 美國須動員全社會力量迎戰中國威脅
電影「盧安達飯店」主角原型獲釋、順利返回美國

電影「盧安達飯店」主角原型獲釋、順利返回美國

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事