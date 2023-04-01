我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

KOKORO日式餐廳遷址蒙特利公園市 堂食10% off

洛杉磯訊

KOKORO Japanese Restaurant 專業廚師和管理人員，自2017年起與西好萊塢日式餐廳開始合作，團隊之間有著共同的理念，想為日本美食愛好者提供精緻而獨特的用餐體驗；現已搬到蒙特利公園市，提供同樣優質和精緻的餐飲服務。

KOKORO Japanese Restaurant 以其套餐（見圖）而聞名，提供傳統日本風味和現代烹飪技術獨特組合。並提供舒適用餐氣氛，其簡約的裝飾和溫暖的燈光營造出特別的氛圍。 KOKORO的菜單，從新鮮美味的便當盒飯、壽司和及精緻套餐，皆採用新鮮的食材製成，並配以各種主廚特別調製的醬汁和特殊調味品。他們的菜餚美味可口，擺盤經心設計，各種優質蛋白質和當季新鮮蔬菜，都經過精心準備再提供給每位顧客。

KOKORO Japanese Restaurant將滿足追求特別之處的客人，提供難忘的用餐體驗，廚師和管理人員盡力將其體驗成為一種生活品質，使其成為尋求非凡體驗的尊貴客戶的必到之地。

套餐組合有照燒鮭魚套餐、照燒雞套餐、辣豬肉套餐、及炸豬排套餐，套餐包含主菜、生魚片、煎餃、加州捲、天婦羅蝦與蔬菜、湯、白飯。

綜合生魚片壽司組合有3款供選擇，主廚推薦Bridge Combo 套餐，用當天新鮮食材，製作生魚片與壽司，主廚放在特別訂製小橋上，達到味覺、視覺高等享受。

生魚片、壽司、烏龍麵、都值得一試；他們人氣甜點有綠茶麻糬冰淇淋、炸冰淇淋、草莓起司蛋糕等，吃完甜點才能稱為享受了完美的一餐，

現提供店內用餐10% off，有時間與條件限制，詳情可詢問店家。KOKORO Japanese Restaurant 地址在2207 S. Atlantic Blvd., Monterey Park, CA ，電話： 323-406-2356。

套餐組合
套餐組合

蔬菜 日本 蒙特利公園市

上一則

播佑岡肇事逃逸車禍 13歲男孩失右腿 警懸賞2.5萬元抓嫌犯

下一則

孋純窗簾推出 隨季折扣優惠

延伸閱讀

蒙市康復基金籌款4.2萬 專用治癒社區

蒙市康復基金籌款4.2萬 專用治癒社區
蒙市消防局燒烤餐會 為康復基金籌款

蒙市消防局燒烤餐會 為康復基金籌款
蒙市消防局BBQ為康復基金籌款 各界熱心捐助

蒙市消防局BBQ為康復基金籌款 各界熱心捐助
撫平舞星槍案傷痛 蒙市消防局辦募款

撫平舞星槍案傷痛 蒙市消防局辦募款
加聯泰平醫療網/嘉惠爾醫院等 資助「止血計畫」

加聯泰平醫療網/嘉惠爾醫院等 資助「止血計畫」
3.18蒙市電音節 用歌舞團結社區

3.18蒙市電音節 用歌舞團結社區

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
警方28日公佈擊斃槍手的其中一名警員Rex Englebert的隨身監控畫面。

田州6死校園濫射 警公佈擊斃槍手畫面

2023-03-28 15:30

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事