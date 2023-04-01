KOKORO日式餐廳遷址蒙特利公園市 堂食10% off

KOKORO Japanese Restaurant 專業廚師和管理人員，自2017年起與西好萊塢日式餐廳開始合作，團隊之間有著共同的理念，想為日本 美食愛好者提供精緻而獨特的用餐體驗；現已搬到蒙特利公園市 ，提供同樣優質和精緻的餐飲服務。

KOKORO Japanese Restaurant 以其套餐（見圖）而聞名，提供傳統日本風味和現代烹飪技術獨特組合。並提供舒適用餐氣氛，其簡約的裝飾和溫暖的燈光營造出特別的氛圍。 KOKORO的菜單，從新鮮美味的便當盒飯、壽司和及精緻套餐，皆採用新鮮的食材製成，並配以各種主廚特別調製的醬汁和特殊調味品。他們的菜餚美味可口，擺盤經心設計，各種優質蛋白質和當季新鮮蔬菜 ，都經過精心準備再提供給每位顧客。

KOKORO Japanese Restaurant將滿足追求特別之處的客人，提供難忘的用餐體驗，廚師和管理人員盡力將其體驗成為一種生活品質，使其成為尋求非凡體驗的尊貴客戶的必到之地。

套餐組合有照燒鮭魚套餐、照燒雞套餐、辣豬肉套餐、及炸豬排套餐，套餐包含主菜、生魚片、煎餃、加州捲、天婦羅蝦與蔬菜、湯、白飯。

綜合生魚片壽司組合有3款供選擇，主廚推薦Bridge Combo 套餐，用當天新鮮食材，製作生魚片與壽司，主廚放在特別訂製小橋上，達到味覺、視覺高等享受。

生魚片、壽司、烏龍麵、都值得一試；他們人氣甜點有綠茶麻糬冰淇淋、炸冰淇淋、草莓起司蛋糕等，吃完甜點才能稱為享受了完美的一餐，