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春假出遊 We Can Do This提醒民眾準備事項

洛杉磯訊

春假將至，很多家庭都開始為出行做準備。享受一個無憂的假期，確保順利出行，安全回家，在最終確定旅行計劃之前，別忘了依照以下步驟來檢查行前工作，做到萬無一失。

「We Can Do This」預防新冠肺炎宣傳教育活動，因此提醒出遊民眾：

(一) 檢查各地的旅遊要求。在出發前往旅行目的地前，多查看相關資訊，檢查目的地是否需要注射某些疫苗，或是否需要準備哪些藥物。一些目的地目前可能持續存在健康風險，如飲用水不安全，某些不常見的流行疾病；或突發公共衛生事件。因此，在出發前可能還需要諮詢醫護人員。

(二) 為可能發生的意外做準備。考慮購買旅行保險，複印護照、身份證和交通票據等做為備份。進行搜索查究，計劃在緊急情況下如何聯絡當地的醫療機構獲得救助。如為單獨出行，務必指定一名家中的緊急聯絡人。

(三) 準備行李。帶上防曬霜、適合當地天氣的衣物、驅蟲劑和水壺，防止因疾病或其他不適感而影響旅行體驗。行李中攜帶的液態物品，必須符合相關部門的規定，或也可在抵達目的地後再購買替代品。

(四) 加強新冠疫情防護。如果施打的最後一劑新冠肺炎疫苗、是於2022年9月前接種的，請接種最新疫苗。由於目前的新冠病毒仍會通過人群傳播，最新疫苗可有效防範住院、重症或死亡的風險。如果是參加團體出行或乘坐擁擠的公共交通工具，建議隨身攜帶足量口罩。

春假是適合全家出遊的好機會，讓孩子們暫時放下繁重的學業，在愉快的旅行中獲得身心的放鬆。多花一點時間來計劃一次有趣且健康的假期，幫助所有人安全無慮之外，同時遇到問題時更可快速解決，避免走彎路或延誤行程。如需新冠肺炎疫苗的更多資訊，可瀏覽 www.vaccines.gov。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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