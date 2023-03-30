4/8暢小平婚介中心 復活節相親餐舞會

暢小平Cindy's Singles 婚姻介紹中心，舉辦復活節 相親餐舞會，4月8日（周六）晚上7時，在Almansor Court Ballrom舉行大型晚餐聯誼舞會，邀請Top DJ、歌星演唱，製造出良好的娛樂效果，參加者也能認識來自各地的新朋友，有24小時警衛巡邏。現正接受報名。

擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質的中美單身朋友，可參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們以用心經營、獲得信譽，獲得會員的認同。該中心策畫此次的復活節相親大型餐舞會，會有氣氛溫馨現場，參加者可一起共度愉快時光。

當天他們精心布置羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，並準備豐盛晚餐，邀請Top DJ ，帶動歡樂氣份，歡迎來自各地的中美單身人士參加。餐舞會每位40元，地點 Almansor Court 的地址是：700 S. Almansor St., Alhambra, CA ( Salon IV ballroom)。

暢小平中美單身婚姻介紹中心電話818-355-0318，介紹中心地址在245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 。微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。