金城銀行2022年財報 穩健成長表現亮眼

現任金城銀行董事會成員吳光宜董事長、楊明耕、曾柏樺、AlDuran三位副董事長及譚秋晴、林懿明、吳國駒董事，在股東年會後合影。 （金城銀行提供）

金城銀行2023年度股東年會於日前在休士頓 總行召開，會中除推選下一屆董事會成員外，並發佈2022年之財務和營運報告。董事長吳光宜表示，2022年業務表現穩健成長，總資產額15億3000萬美元，較2021年成長18% ；稅後淨利近2500萬美元。

會中推選現任的八位董事會成員：吳光宜、楊明耕、曾柏樺、AlDuran、譚秋晴、林懿明、吳國駒、吳俊賢，繼續擔任金城銀行下一屆董事，更推舉吳光宜為董事長，並聘任楊明耕、曾柏樺和Al Duran三位副董事長。

吳董事長表示：「對於最近加州 矽谷銀行(Silicon Valley Bank) 和紐約Signature Bank倒閉事件，許多財經專家和學者都已經分析及講解所有來龍去脈；以一個銀行管理者的立場，我個人認為主要原因是這些銀行輕忽風險管理的問題，才會因為環境一有變化，銀行立即發生危機。所以建立正確的風險管理模式，是非常重要且急迫。」

林懿明執行長也說明：「金城銀行是一家保守的傳統銀行，在社區服務超過 38 年。我們銀行沒有任何加密貨幣或衍生性產品的交易，也沒有太多相關於高科技領域的業務。我們的債券投資組合僅占我們總資產的很小部分。金城銀行的資本適足率很高，幾乎是主管機關要求的二倍。我們的貸款 資產品質良好，銀行擁有強大的流動性和資源來應對特殊情況，以便減低這波金融風暴對金城銀行的影響。」

金城銀行在2022年持續建構更完整的金融平臺及服務網絡，在北加州增設二個分行，現在北加州共有Millbrae、Cupertino和Fremont三家分行；南加州也有塔斯汀 、阿罕布拉和羅蘭岡三家分行，以及爾灣貸款辦公室。這些現有據點及未來更多的分行，希望能服務及開發更多的客戶，銜接並串聯德州和加州兩地業務，將金城銀行的服務網絡拓展至更多亞裔社區。

金城銀行是社區銀行，具備彈性和便利，更瞭解客戶的需求，金城銀行表示將與客戶共創利益，共用金色未來。最新資訊可參閱網站 ww.goldenbank-na.com 。金城銀行休士頓總行地址 9315 Bellaire Blvd. Houston ，電話 888-320-3838。罕布拉市分行地址105 E. Valley Blvd., Alhambra 電話 626-320-1938， 羅蘭岡分行地址17458 Colima Rd., Rowland Heights電話 626- 964-3400，塔斯汀分行地址 2827 Park Avenue, Tustin電話714-338-5188。