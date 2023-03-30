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王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程 首次體驗98元

洛杉磯訊
尊雅美膚皮膚管理中心擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。（業者提供）
尊雅美膚皮膚管理中心擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。（業者提供）

位於東區羅蘭岡的「尊雅美膚皮膚管理中心」，是加州頂級美容養生SPA會所中心，擁有專業的美容師團隊，提供量膚客製化服務。他們擁有眾多項目及儀器設備，專精於美容清潔及祛痘等多個強項，他們有獨立的房間，讓客戶徹底放鬆，保有私隱，健康療法，美浴SPA，太空艙；舒適的環境為帶給客戶更好的服務體驗。

他們現正推出「王牌愛馬仕毛囊淨化管理療程」首次體驗98元 (原價298元)，時長約65分鐘流程，一人一次。項目包含：全面部毛囊清潔，去黑頭，適用所有膚質。服務流程共9步驟：

 1. 卸妝加潔面 （精細卸妝、滋養面部）。

2.負離子淨化噴（打開毛孔、深層清潔）。

3.深層滋潤清潔（毛囊按摩霜、面部按摩）。

4.深度清潔（排除油脂、毛孔堵塞、黑頭）。

5. 助氧細胞（深層滋養、肌膚護理）。

6. 冰肌修復（舒緩凝膠、保濕補水）。

7.修復護理（修復補水、收縮毛孔）。

8.深層補水（深層補水、肌膚濕潤）。

9.放鬆按摩（頭部舒緩放鬆），和茶水服務。另外前50名進店消費，額外再送50元現金抵扣劵一張，可於下次使用。

諮詢及預約可掃描附件二維碼，或去電626-210-7988，尊雅美膚Timing Beauty SPA地址在18254 Gale Ave., City of Industry。

尊雅美膚表示，皮膚管理主要依靠各種精密儀器對肌膚進行精準檢測，然後根據個人肌膚存在的潛在問題，提出針對性的定制調理方案，從而改善肌膚狀況。其主要項目包括毛囊清潔、皮膚修護、水光嫩膚、祛痘祛斑、緊緻去皺等等。丟掉那些錯誤的護膚方法，開始嘗試正確的皮膚管理，可透過專業的皮膚管理專家進行。皮膚管理中心是一種專門針對各種肌膚問題進行護理的美容機構，提供溫和的專業保養對策還原健康肌底，實現肌膚年輕化。對於那些想要優雅地衰老、更健康的人來說，就算年紀有多長，皮膚仍然可以保持光澤與活力感。

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