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世界購物廣場

洛杉磯訊

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許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA，活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等，降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

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省電費高達50%，還可享30%的抵稅額

新淨計量規則3.0 (Net Metering, 縮寫NEM) 將減少接近75%的電力補償，有意願安裝太陽能發電板的商家或者住戶如要享有NEM 2.0計劃，需要趕在2023年4月13日NEM 3.0生效前盡快安排審核和遞交文件。

太陽能板沒有想像的貴，365 Solar表示，他們會幫客戶計算他們每月的電費，然後規劃適合他們的購買或租賃模式，每月費用沒有增加反而減少了。

365 Solar現正舉行優惠活動，凡在2023年三月底前簽約安裝太陽能板，就送500 元現金卡。同時他們還提供零頭款購買，免費安裝計劃，從而達到不花錢就節省電費高達50%的效果，用戶還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固，另外安裝太陽能板還能幫助房屋增值。詳情可去電626-672-1668，或上網www.365solar.net，地址20474 Carrey Rd. Walnut。

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower (太陽能源) 認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。



新律鋼琴擴大服務西區，日本名琴特價!

喜歡鋼琴嗎？考慮添購或是更換鋼琴嗎？新律鋼琴專家，適時舉辦「擴大服務西區客戶，新張誌慶」活動！YAMAHA、KAWAI名琴優惠價一千多元起，演奏琴優惠價五千多元起。  

音樂能陶冶性情，舒發鬱悶的情緒，帶來生命的喜悅及生活的動力！在享受心曠神怡樂曲的同時也要注重鋼琴的保養，鋼琴的價格動則幾千元，若是欠缺保養則容易折損，若是你正在尋找專業修琴、調琴音的人，歡迎洽詢新律鋼琴專家。

新律鋼琴專家是日本中古鋼琴協會授權、專門代理進口YAMAHA、KAWAI的店家，不管你是要買琴、換琴、調琴、不好彈或是在別處修不好鋼琴等等的相關問題，請來新律試試！在新律也以可先租後買，好用順手了再決定是否購入，而且，優惠產品都保用10年。

新律鋼琴專家負責人林士錡，擁有68年製造鋼琴及調音經驗，曾任臺北市樂器公會連任數十年理監事、臺北市鋼琴調音工會常務理事及顧問。新律鋼琴展示中心在羅蘭崗99大華超市：1015 S. Nogales St.,#107, Rowland Heights, CA 91748。西區新張營業的地址在：1228 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776。

詢問電話：626-347-3407，714-447-8899， 858-268-1668。



重症治療 首選日本康複力

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方, 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞的凋亡，防止擴散轉移; 巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞以及NK自然殺手細胞的活化; 而長命草成份富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助病患治療期間的腸胃營養吸收。

「康複力」采最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本當地生產製造，為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收，體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

索取產品資訊和試用品，可撥打免付費專線: 1-855-855-5589，網站www.KenkoUp.com/zh 。



美家櫥櫃 促銷活動高達5折並有額外優惠

美家櫥櫃（HomeCo Inc.）是一家製造商和批發供應商，專精櫥櫃，浴櫃，檯面，水槽等配套建築用品公司。每月都有促銷活動高達5折起，有贈品（水槽，水龍頭等），裝工開戶額外優惠，及承接工程，上門測量設計服務。

HomeCo 成立於 2005 年，在亞洲收購了五個不同的製造工廠，在美國收購了九個倉庫。開發和製造多種產品，例如櫥櫃、梳妝台、石材檯面、水槽、馬桶、水龍頭和其他行業相關產品。

該公司的目標是提供卓越的價格和優質的服務，更好地為正在大型項目或獨立裝修業主，提供多樣化產品。

洛杉磯有多個門市幫助消費者更直接地進行諮詢及服務，讓買家更加安心，所有產品都有 HomeCo 的保修支持。

可至臨近展示廳Alhambra，電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave。

Pico Rivera電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd。

Baldwin Park經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy。

營業時間周一至周六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com.



韓國城話題名品牛骨湯店 SYTK 牛骨湯 早餐僅$10.96

味道一流，價格超級親民的韓國城SYTK Sullungtang牛骨湯店 ，因客戶要求，石鍋烤肉，什錦拌飯，新增菠菜湯。該餐廳特色，量大價格平民，全天人潮不斷，特價早餐僅10.96元。

該店特色料理牛雜湯(解酒湯)，雪濃湯，乾魚湯僅12.33元，綜合牛骨湯，辣牛肉絲湯僅15.33元，牛排骨湯，牛膝骨湯僅16.45元。韓式滷牛肉38元，絕對是大家一起分享的佳餚。附送韓國小菜及12種米調配的營養米飯。

該店的料理真材實料，他們的解酒湯（Shiitake Beef Soup ），湯内的牛肉非常嫩，尤其喜歡湯内的乾菜，黃豆芽等配菜，湯不辣喝起來很順口，再配上韓國小菜，還很下飯真的好吃。

該餐廳歡迎團購，每週7天營業，從上午7點到晚上10點。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA 90006。

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