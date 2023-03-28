德倫學院 貸款經紀人百萬年薪挑戰班

由德倫學院創辦的貸款 經紀人百萬年薪挑戰班，上課時間是每周二下午1時30分至3時30分（4月4日、11日、18日、25日），共計四堂課，學費399元。

線上講座方式：ZOOM MEETING (ID：4457010785，password：報名後電話通知)；線下講座地點在1200 S. Diamond Bar Bl #101-B, Diamond Bar。預約報名可去電626-363-0330或800-326-5989，或掃描二維碼（見圖）。

2015年新的銀行放款條約TRID已全面更新執行，該學院表示，如果你還是只有一張房地產 經紀人執照卻對貸款一無所知，那麼你能讓案子順利結案的機率也就相對低了。不懂貸款等於不懂房地產，要知道房貸利息的漲跌幅度、及銀行審批的難易程度深度，主導著房地產的銷售趨勢，如果你只單方面的了解房地產，卻不懂的貸款的程序及銀行的放款模式，那麼你將無法透徹地看清楚房地產未來的走向。

很多經紀人不願意考貸款執照是因為害怕數學，所以只想做房地產，但貸款經紀並不需要處理繁雜的數學公式，只要有小學程度基本的「加、減、乘、除」運算即可，和房地產經紀所面臨的難度相比較，實在簡單很多。

德倫學院說明課程內容。第一堂課：講解貸款的基本概念 (貸款專有名詞解說、買屋貸款、 重新貸款、Cash Out之介紹)。查看貸款利率 表 (如何查看並給出正確利率、各類貸款產品介紹及傭金的計算 )。

第二堂課：如何準備貸款的申請表格 (貸款表格1003表的填寫及所有Disclosure文件說明)。如何讀懂客人的報稅表以審核客人的貸款能力 (W2表、Tax Return、Corp Tax Return、 Paycheck Stub) 。如何計算客人每月應付款項及根據客人的收入、信用分數、資產負債比以計算貸款額度的上限。

第三堂課：貸款流程介紹 (從提交文件至貸款銀行、貸款批准、鎖定利息、簽署貸款文件、 放款至登記等流程) 。貸款操作工具Point System的簡介。查看客戶信用調查報告Fico Score (如何查看客戶信用報告以審核貸款買房資格) 。

第四堂課：貸款話術訓練 ；各種類型貸款方案的介紹；貸款實務課程結業餐聚。