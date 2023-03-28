Loma Linda手術中心 脊椎手術機器人創新技術

羅馬琳達手術中心開業慶典。 （業者提供）

經過數月的精心準備，骨科 及脊椎外科治療中心（Bones and Spine Surgery）宣布，擁有內陸帝國首屈一指門診脊椎手術 機器人技術的羅馬琳達手術中心（Loma Linda Surgical Institute），於日前舉行開業典禮。

位於羅馬琳達市Barton路25915號的新建手術中心，將與享有聲譽的羅馬林達大學教職工醫療集團共同合作，為當地民眾提供安全及舒適的醫療環境，為需要「當天手術」的患者提供最尖端的治療技術。該醫療中心擁有七個手術室，並提供包括關節 鏡檢查、關節置換、微創脊柱手術，白內障手術、結腸鏡檢查、內窺鏡檢查，及心臟手術等眾多醫療服務。

手術機器人是手術技術的最新進步，讓外科醫生可以通過最精準的微創手段，進行複雜的手術。通過將CT掃描細節與患者自身的透視解剖結構，以獲得更好的可視化效果。該機器人可達到超高的准確度，使外科醫生能夠輕鬆進入難以觸及的患者身體部位。 通過這項新技術，幫助患者獲得更快的恢復時間、更少的痛苦，及最小的疤痕。

羅馬琳達手術中心創始人及董事長、骨科外科教授鄭凱仁醫師表示：「我們很高興成為內陸帝國首家提供該先進技術的門診手術中心，我們的目標是提供最好的微創方法，為患者解決相較複雜的脊椎問題，這款新型手術機器人將成為我們幫助患者實現這一目標的重要工具之一。」