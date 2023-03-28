國泰銀行淨收入創紀錄 盈利能力和淨利差同步增長

國泰銀行在2022年錄得3.606億美元的創紀錄年度淨收入，年度盈利能力和淨利差並同步增長。強勁的業績鞏固該行獲得資本的能力，並使國泰銀行更好地服務客戶。

由於加州監管機構關閉了SVB Financial Group（一般稱為Silicon Valley Bank矽谷銀行 ），其資產則由聯邦存款保險公司（FDIC）接管。國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明為此做以下說明。

他表示，國泰銀行有60餘年穩健的經營模式，財務狀況表現強勁，在國泰銀行的存款保證是安全的。國泰銀行與矽谷銀行兩者的商業模式截然不同，其風控標準差異甚大。矽谷銀行的投資 組合超過其總資產的55%，且高度集中於收益較低的國債和長期抵押債券；而國泰銀行的投資組合僅佔其總資產的7%，且並未涉及加密貨幣。

此外，矽谷銀行的存款大多來自風險較高的科技企業、初創企業和風險投資公司，且存額甚大。國泰銀行的存款來源更為細分，廣泛分布在個人客戶和中小型企業中，並幾乎沒有涉及科技行業。國泰銀行96%的存款帳戶餘額皆少於25萬美元，低於FDIC保險限額。

多元化的存款來源降低依賴於單一類型客戶或行業的風險，這有助於國泰銀行在經濟環境變動時保持穩健的地位。這種謹慎的經營模式讓國泰銀行成功運營超過60年，並推動該行走向遙遠的未來。

國泰銀行具有強勁的資產負債表、充足的現金、可靠的資金來源和嚴謹的風險管理方式。國泰銀行有堅實的財務基礎：在2022年錄得3.606億美元的創紀錄年度淨收入，年度盈利能力和淨利差並同步增長，強勁的業績鞏故該行獲得資本的能力。國泰銀行有強勁的資產負債表和充足的流動資金：資產負債表顯示擁有充足的資金流動性，並擁有高於銀行監管機構要求的資本金。該行的一級資本充足率為12.75％，高於監管最低要求的8.5％，而一級槓桿率為10.53％，高於最低要求的4.0％。

此外，美國聯邦儲備委員會於周日宣佈一項新的銀行定期融資項目（Bank Term Funding Program），提高銀行系統獲取資金的流動性，增強其保障存款安全的能力。審慎管理的證券 投資組合，國泰銀行沒有任何「持有至到期」（held to maturity）的證券；銀行的證券投資組合的未實現虧損已反映在國泰銀行賬面價值中。顧客可繼續安心使用國泰銀行服務，如需要可隨時聯繫你的國泰銀行客服專員。