泛宇全美第30間辦公室 Garden Grove開幕

美國泛宇集團總裁胡正國（圖中）剪綵（圖片：業者提供）

美國泛宇集團（TransGlobal Holding Company）橙縣Garden Grove全新辦公室，於日前開幕，集團總裁胡正國（Philip Hu )在開幕式上表示，Garden Grove是泛宇全美第30間辦公室，看到越裔社區的急速成長，泛宇集團希望加強為越裔社區提供服務全方位的服務。

美國泛宇集團是亞裔一站式全方位財富管理策略公司，有超過30年的財務規劃與管理經驗。在創始人兼總裁胡正國（圖中 )的帶領下，泛宇於全美各州招募人才，廣設分公司，服務據點遍布全美13個州，30間辦公室，有200名員工、 超過5000名專業經紀人。

美國泛宇集團專業的六大管理板塊，橫跨地產、貸款 、保險 、投資 、稅務服務、教育，一站式的服務內容包括住宅貸款、房屋地產、泛宇好易貸私人借貸服務、人壽保險、年金、退休規劃、資產管理、投資理財、稅務規劃、個人及商用保險、健康保險。近日更整合旗下服務內容，推出泛宇企業一站式服務，為忙碌的老闆們整合了企業雇主五合一計畫，包括Payroll 薪資、HR人力系統、Insurance保險(團體健康保險、商用保險)、Tax省稅服務、Retirement退休計劃。企業雇主們只要提供一次資料就能提供完整的服務，省時，省力，又省錢。

美國泛宇集團服務範圍由加州擴展至全美主要城市，提供專業的培訓課程，完整的培訓像是年度的Kickoff大會，平時定期的各種訓練，及社群媒體廣告宣傳；協助旗下經紀人給客戶良好的服務品質，並幫助客戶完成適合的財富規劃，也歡迎加入泛宇的大家族。詳情可洽詢當地辦公室或電888-831-8868。

新辦公室地址位於10868 Garden Grove Blvd. Unit 208 ，Garden Grove, CA 。