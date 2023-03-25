外國食品供應商培訓課程 5月舉辦

【洛杉磯 訊】由美國聯合諮詢服務公司(United Consulting Services)主辦，專為美國食品進口商， 外國食品供應商確認計劃培訓課程( FSVP Programs Training Day )，培養學員成為合格的FSVP QI (Qualified Individual) ，2天的培訓課程將於5月6日及7日開課，座位有限，需提早報名。

該課程將為參與者提供實施該 FSVP 計劃的知識。該法案側重於對進口食品安全的做法。課程專為符合 FSVP 規則中「進口商 」定義的美國食品進口商，代理人，收貨人， 報關行，政府機構 人員等提供。參加並完成該課程，同時獲 FDA 認可的FSVP課程合格證書。

該公司專精美國FDA申請服務，精辦海關入境和扣留，被美國海關就專利、商標、版權侵權和非法、非法海關處理進行談判和解決。為FDA 拘留，扣押的進口商品進行談判和解決。

上課地點在11030 Weaver Avenue, South El Monte, CA ，電話626-234-9468 ，電郵[email protected] ，網址http://ucs.la。