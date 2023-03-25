加州普濟手機計劃 協助低收入者節省費用

美國通貨膨脹，低收入 者生活艱難。加州 政府提供了一個普濟手機計劃，為18歲以上低收入加州居民，節省每年超過1000元的費用。此計劃提供一個五寸半4G中文智能手機和平板電腦，每月無需付費，無需帳單，並可以享受全美任何地方的無限打電話、發短信和上網每月14GB的流量。

如果家庭沒有參加公共援助計劃，想參加此計劃的年度總收入為：1- 2人年收入低於28,500元 ; 3個人年收入低於33,100元 ; 4個人年收入低於40,300元 ;每位附加人員7,200元。或有醫療白卡 ; 有參加低收入LIHEAP計劃；有SSI；有聯邦公共住房援助或第8節 ;有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 有參加WIC計劃或NSL。

攜帶相應證件，向下列地點詢問詳情和申請（1）阿市：1413 E Valley Blvd，ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)626-281-8888。（2）蒙市：423 N. Atlantic Bl＃103世界書局 (大中華超市旁)626-234-8282，626-458-0689。（3）橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster（T & K Food Market 旁邊）626-423-9989。（4）聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego天天通訊（大華超市後面）858-268-2882。（5）聖蓋博 ：608 E Valley Bl，＃D，626-280-6088世界書局（順發超市旁）626-280-6088。（6）聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave #B,富通通訊626-872-2306， 626-366-9991（Cell）。