華資大通銀行 S&P評比 2022美西最佳社區銀行

美國知名評等公司S&P Global 日前公佈其2022年度優良銀行排名榜。此間華資大通銀行（First General Bank ）超越群倫，在美國西區十二州數百家銀行中，榮獲第一名。

S&P基於華資大通銀行的高資本率，高獲利率，高效率，零貸款 損失等方面，作出其第一名評比。

大通銀行董事長楊信對此感謝各界的愛護和支持。大通銀行總裁徐仁貴表示，排名榜選拔嚴苛。大通能獨佔鰲頭，印證了業界對大通多年穩健經營的肯定。徐總裁說，大通銀行秉持穩打穩紥的理念 ，沒有集中業務於高科技公司或加密貨幣的業務，或任何單一行業，也無國債投資 損失。再者大通沒有股票上市， 所以沒有股價壓力， 銀行的安全就是大通銀行董事會和管理層的首要任務，銀行持續十多年獲得最高榮譽五星評比和各項榮譽。

至於大通銀行的流動資金 ， FDIC規定銀行必需至少保持4%的法定資本比例，大通擁有20%的資本比例是法定的五倍，一般主流銀行平均是7~8%。 所以大通有非常強的流動資金以及資本。

大通銀行2022年底總資產約12億美元，總資本2億1千萬，稅前營利5千萬，稅前資產報酬率3.96%， 稅後股東投資報酬率17.73%。

大通銀行目前有五家分行：羅蘭岡地址19036 Colima Road，電話(626) 820-1099；亞凱迪亞 地址1127 S. Baldwin Ave，電話(626) 461-0288；聖蓋博地址801 E. Valley Blvd. #103，電話 (626) 288-9288，喜瑞都地址17808 Pioneer Blvd. #108, Artesia，電話 (562) 677-8858；爾灣地址5404-C/D Walnut Ave.，電話(949) 769-8888。

大通銀行同時也是美國財政部核准、全美約120家的社區發展金融機構之一。