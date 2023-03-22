服務全球科技中心-美國創享家集團矽谷分公司隆重開業

集團總裁Tiffany Xu女士親自帶領總部及各地團隊來到矽谷 參加開幕慶典。在慶典上，她與當地政商領袖、大型金融公司代表、各地經紀人精英代表等知名人士一起剪彩慶祝開業，並於當晚舉行了隆重的慶祝晚宴，到場各界嘉賓名流來自世界各地，將近1000餘人共襄盛舉。

上午10點30分，Tiffany Xu女士宣布矽谷分公司正式開業，她表示這是集團在全球範圍內拓展業務的重要里程碑，標誌著對全球市場化的承諾。矽谷作為領先全世界的技術和創新中心，戰略佈局地位尤為關鍵。矽谷聚集著很多高科技的人才和有能力的工程師，但保險 理財、企業金融、信託等領域並沒有深入，所以Alpha G在矽谷有廣闊的市場和可發揮的舞台，幫助大家解決經濟、理財方面的問題，滿足大家日益增長的需求。相信隨著矽谷分公司的開業，Alpha G集團的品牌將會在整個灣區得到進一步的提升。

加州眾議員Evan Low代表James Wang先生、Cupertino市長Hung Wei女士、副市長Shelia Mohan女士、市政經理Pamela Wu女士、Cupertino商會執行董事Rick Kitson先生和資深主任Manuel Valerio先生先後為Tiffany總裁頒發榮譽獎狀。

Tiffany Xu 女士還說到，在過去一年中，Alpha G集團經紀人人數翻了3倍，業績增長2.5倍，規模從4個分公司也增加到13個分公司，服務也從理財、保險業務擴大到地產、貸款 、移民 、教育 、投資資產管理等方方面面。公司的目標是在未來5年在全美設立100個分公司，服務當地華人及新老移民。讓更多的人通過創享家平台實現夢想，獲得幸福。

Tiffany Xu 女士認為企業家有三個特色：雄心、對勝利的熱情、對創造的享受。創享家三個字代表了創造、分享、家庭，是孕育企業家的搖籃、孵化企業家的基礎，是很多企業家不二的選擇。

創享家集團在矽谷設立辦公室，表明了該集團在全球科技中心大力擴張的決心，進一步鞏固了集團幫助保險行業優秀人才提升服務水平、為華人社區提供更好服務的目標。同時，也再次證明了創享家集團在美國金融保險理財行業內的不可撼動地位。

此外，LSW執行副總裁Louis Puglisi先生、高層代表Brittany Russo女士、F&G 高層代表Jason Vest先生、Lincoln Financial 高層代表Eric Patterson先生、Corebridge 高層代表Jaz Pinero女士、Symetra 高層代表Ray Catro先生等知名金融公司，優秀精英人士，以及本地知名人士發表了熱情洋溢的致辭，祝賀創享家集團在矽谷分公司的盛大開業。

在接下來的開業活動中，保險公司代表和集團總部專業培訓師將為與會者提供極其豐富的專業培訓，包括保險，年金，稅務，信託，長期規劃，創業，拓客，移民留學等眾多領域，為來賓進行深度解讀和分析。

開業典禮上，Alpha G集團副總裁George Yang發表熱情洋溢的講話，他提到美國社會安全保障金在15年後即將用完，不管是提高申請年齡限制還是加大現如今收取社安金的金額，對我們來說都不是好消息。矽谷擁有如此多高科技人才，Alpha G來到矽谷，就是幫助這些人群解決退休的收入問題、家庭保障問題、財富規劃問題。幫助大家一起創富、守富和傳富。

從上海遠道而來的副總裁Brown Qiu 也發表講話。他表示Alpha G入駐矽谷意味著Alpha G從一個純粹的金融公司轉變為金融+科技+創新的全方位機構。我們來到矽谷將<會為北加帶來豐富的產品資源，也為當地的華人及新老移民提供極多領域的服務，幫助大家實現財富自由的夢想。 Brown總裁還提到今天上午的剪彩儀式打破紀錄，共有45位嘉賓來剪彩，這充分顯示了Alpha G的團隊凝聚力。

當晚，創享家集團矽谷office開業晚宴在聖荷西市皇朝酒家盛大舉行，Saratoga市長趙嬿、Milpitas市長Carmen Montano、副市長Evelyn Chua、Cupertino市議員趙良方、Fremont市議員邵陽、Cupertino商會執行總監Rick Kitson及Santa Clara縣議員李洲曉夫人Sally Wu及多位保險金融公司副總裁或高層出席晚宴並致辭。各界嘉賓歡聚一堂，為創享家集團在矽谷順利成立辦公室祝賀。集團總裁Tiffany Xu再次發表精彩致辭，並親自主持矽谷辦公室點亮儀式。台下到場來賓也共同點亮手機閃光燈，台上台下一片燈的海洋，寓意著創享家集團的成就將如星星之火一般，可以燎原。

未來，矽谷分公司將與其它各分公司及集團總部一起，以家族辦公室形式，為全美和全球客戶、經紀人提供各種專業服務，包括保險，理財，貸款，地產，稅務，信託，移民，教育等。在滿足客戶需求的同時，幫助每個人取得事業成功。從最基礎的保險知識和新人執照考試培訓開始，到最高端的產品和經營培訓，開店支持，提供最系統化的培訓和實踐機會，向著將經紀人培養成新一代金融保險企業家堅定邁進。

創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，創新型商業模式，以及高科技系統的新時代服務型商業集團。

集團旨在為合作夥伴提供卓越產品選擇及優質培訓，在滿足客戶需求的同時，協助不同背景精英人士成為金融企業家，提升金融洞察力以更好的服務於客戶實現其金融目標，協助孵化和培育新一代金融保險企業家，實現自我價值的突破。

創享家平台主要業務包括保險，年金，高端資產配置，退休及遺產規劃，稅務信託服務，教育，移民，貸款，地產等，借助智能係統的自動運算和公開公正的清晰制度，以分享經濟去中心化理念為基礎，系統化專業培訓為輔助，協助建立優質團隊，幫助精英人士完成事業突破，實現自我價值，建立自己的商業帝國。