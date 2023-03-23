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安博電視盒第10代 無月費/無升級費

洛杉磯訊
最新安博電視盒第10代全新上市。（業者提供）
最新安博電視盒第10代全新上市。（業者提供）

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第十代盒子UBOX10通過網路連接，收看1300多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸、台灣、香港、日韓、東南亞、北美等等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇、電影、體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶任何廣告。

一次購機，無月費，無升級費，無任何後續費用。並特別提供主機一年保固，免費更換；有經驗豐富的團隊提供售後服務。第十代UBOX 10有最出色更新，採用H618最新晶片、全新的Android 12系統，CPU全面升級，兼容性更強，速度更快，穩定性更好。支持最新WiFi 6，增加全球CDN節點加速，傳輸更快更穩。搭載藍牙與紅外線一體遙控器，人性化的語音功能。設有按鍵學習功能以及強制修復固件功能，操作更方便。不斷精進的UI顯示，操作更流暢。

一鍵鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。認準安博官方授權美國代理商M2 GLOBAL TECH，方為正品貨。詳情及購買瀏覽網站www.unblocktechusa.com。折扣碼UB1818 ($15 off)，微信626-392-9060，LINE：626-392-9060，光臨工業市倉庫購買更優惠。

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