安裝太陽能板 省電費50%並享30%抵稅額

新的淨計量規則3.0 (Net Metering, 縮寫NEM) 將減少接近75%的電力補償，有意願安裝太陽能發電板的商家或者住戶，如要享有NEM 2.0計畫優惠，需要趕在今年4月13日3.0規則生效前、盡快安排審核和遞交文件。

太陽能板沒有想像的貴，365 Solar公司表示，他們會幫客戶計算他們每月的電費，然後規畫適合他們的購買或租賃模式，每月費用沒有增加反而會減少了。

365 Solar現正舉行優惠活動，凡在3月底前簽約安裝太陽能板，就送500元現金卡。同時他們還提供零頭款購買，免費安裝計畫，從而達到不花錢就節省電費高達50%的效果，用戶還可享30%的抵稅額，和太陽能板25年原廠保固，另外安裝太陽能板還能幫助房屋增值。詳情可去電626-672-1668，或上網www.365solar.net，地址20474 Carrey Rd. Walnut。

淨計量規則（NEM）是太陽能用戶和電力公司之間電費計價的方式。電力公司回收太陽能用戶的餘電、用以抵消太陽能用戶從電網買電的支出。如果太陽能系統產生的電量多於家庭消耗的用量，那麼多餘的電就會賣回電網，獲得積分。用戶就可以使用積分抵消電費。在電力公司跟太陽能用戶每年結算時，如果還有餘額存在電網，電力公司會以批發價格收購餘電。

新的淨計量規則 (NEM 3.0)，相比NEM 2.0政策，將少了接近75%的電力補償。同時，投資 回報期也從NEM 2.0政策時期的6年左右到了3.0時期的8-9年。這是因為加州 公共事業委員會（California Public Utilities Commission，CPUC）想改變這一切，新的淨計量規則（NEM 3.0），除了電費折扣，還有每個月每 kW 8 美元的電網維護費用，可能會讓用戶每月增加 50~80 美元的電費。

但只要用戶在2023年4月13日NEM 3.0生效前，盡快安排審核和遞交文件，這樣就算太陽能工程還沒有完成，只要文件遞交上去了，這樣淨電值計算標準將還是歸納為2.0的，因此還能得到與之前一樣的補助以及週期為60個月左右的投資回報期。否則在NEM 3.0新政策下，在生效日期之後提交申請的太陽能用戶，將可能錯過60％的太陽能刺激計畫下的費用節省，除非在系統添加電池。

因此趕在NEM 2.0之下，在考慮到終生儲蓄能有將近10萬以上美金的回報，太陽能電力還是能作為一種另類的投資。

太陽能板也能同汽車一樣選擇租賃形式。每個月只需要支付少量租金，便能享受到完整的太陽能電板使用權。每個月按照加州洛杉磯的日照狀況，安裝完太陽能板卻能平均為一戶人家省下40%的用電，相比全額購買來說，更像一種短線的投資。

365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加 州大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower (太陽能源) 認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。