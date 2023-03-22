阿市 Kia汽車 春季購車優惠

Kia EV6

位於阿罕布拉市的起亞汽車 (Kia of Alhambra) 現正推出「春季租賃和購車優惠」，活動至3月31日止。

新2023 Kia EV6 (見圖) 租賃每月599元+稅，36個月貸期；新2023 Kia Forte租賃，每月299元+稅，36個月貸期，或貸款 3.75%年利率 （60個月）；新2023 Kia Niro EV租賃，每月379元+稅，36個月貸期，或貸款3.25%年利率（60個月）；新2023 Kia Sorento租賃 (不包含Hybrid和PHEV)，每月319元+稅，36個月貸期，或貸款4.99%年利率（72個月）；新2023 Kia Soul租賃，每月239元+稅，36個月貸期，或貸款3.99%年利率（60個月）。

Kia of Alhambra有大量且多種型號及顏色的起亞車型，如轎車、掀背車、SUV 和客車可供選擇。他們提供的服務種類繁多，從貸款和租賃到維修和保養等，提供流程各個方面友好和個性化的體驗。如果你正在尋找一輛全新的汽車，可去電或上網查看他們的起亞新車型庫存。Kia of Alhambra 致力於為客戶帶來一流的可靠性和真實性。

想瞭解更多購車詳情與當月優惠可去電Kia of Alhambra華語業務代表John張626-560-0215，或總經理Charles馬626-289-0000。地址1247 W. Main St. Alhambra。