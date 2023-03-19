不可錯過的Fleurs de Villes 花飾展重磅回歸！

在South Coast Plaza以美麗鮮花裝飾、復活節 兔子和紀念品照片、兔子旋轉木馬、春季時裝和家居系列以及令人興奮的新商店迎接春天。

復活節兔子的花園

帶上孩子們拍照留念，並與復活節兔子進行互動對話。孩子們會喜歡設計春季工藝品。位於1樓，Carousel Court。

3月17日至4月8日

週一至週六上午11點至晚上8點

周日上午11點至晚上7點

復活節兔子的涼亭

復活節兔子在陽光普照的涼亭中等待與孩子們合影。孩子們會喜歡設計春季工藝品。

近Macy's Home Store一樓

3月17日至4月2日週五、週六和周日以及 4月3日至8日整周上午11點至晚上8點

春天兒童工藝品

3月17日至4月8日

在旋轉木馬廳1樓

週一至週六上午11點至晚上8點

周日上午11點至晚上7點

近Macy's Home Store 一樓

週五、週六和4月3日至8日上午11點至晚上8 點周日上午11點至晚上7點

兔子旋轉木馬

兔年遇到復活節兔，南海岸廣場限時亮相著名大旋轉「兔兔」和花卉馬車，位於1樓旋轉木馬廳。

4月20–23日

第33屆南加 州春季花園展是一個為期四天的花園活動，於4月20日至23日在Crate & Barrel/Macy's Home Store大樓舉行。

發現獨特的植物和花園供應商及南加頂級景觀和園藝組織與南海岸廣場家居精品店合作設計啟發人心的花園展示，創造獨一無二的戶外生活空間和引人注目的花卉中心。

Fleurs de Villes 花飾展

絕對不可錯過的花飾盛宴！帶著VOYAGE強勢重返南海岸廣場，一場全新的花卉發現之旅和標誌性的全球故事講述。

4月19日至23日免費向公眾開放，有超過15個新鮮的花卉裝置，包括Fleurs de Villes世界著名的花卉模特，由南加州 最受歡迎的花藝師創作。在fleursdevilles.com上瞭解更多信息。