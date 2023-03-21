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時空壺 同聲翻譯耳機/翻譯機 超高準確率

【洛杉磯訊】
時空壺同聲翻譯耳機 。
時空壺同聲翻譯耳機 。

時空壺的「同聲翻譯耳機」，可翻譯93種語言，0.5s急速翻譯，超高準確率，實時翻譯，能精準識別和翻譯，無網絡也可使用。

該公司表示，「W3/WT2 Edge同聲翻譯耳機」適用於出國旅行、個人老闆、商務社交、跨國戀愛、學校和語言學習的科技新品，雙向同傳同聲的翻譯耳機，95%超高準確率。

此同聲翻譯耳機採用雙麥超強降噪力，在餐廳、超市、辦公室、廠房都能精準識別和翻譯。在線或離線均可翻譯，有中文、英語、日語、韓語、德語、法語、西班牙語、俄語、泰語等9大語言。它的HybirdCommTM 2.0技術，多人對話翻譯同樣可以，無論是對方翻譯、英文新聞翻譯、英語學習、旅行翻譯等都全搞定。翻譯聲音不外放、更隱私。

另時空壺的「T1翻譯全球通」翻譯機，0.2s極速翻譯95%準確率，能準確翻譯40種國家語言，讓你一機在手，遊遍全球。此翻譯全球通 (Fluentalk)翻譯機是離線翻譯，沒有網絡也能使用，可以幫助更多的華人在美國，即使不會英語，也能隨身翻譯，而且有10年品質保證。

此翻譯機的優點包括有可即時翻譯40種語言93種口音，0.2s急速翻譯，專業水平95%超高準確率。eSIM全球149個國家免費網絡，無需額外購電話卡。中文、英語、日語、韓語、德語、法語、西語、俄語、泰語等九大語言離線翻譯，無網絡也能使用。4寸大屏幕，4核CPU、10年超長使用壽命等。無論是出國旅遊、海外打工、移民海外生活，不通語言的隨身翻譯神器。在工作方面，對職業司機、airbnb房東、建築工人、農場或港口工作者、按摩接待員、爸媽出國旅遊或做生意的標準配備工具。

時空壺「W3/WT2 Edge同聲翻譯耳機」與「T1翻譯全球通翻譯機」在洛杉磯有20家店均可體驗其性能，有關詳情可電626-347-0019查詢，體驗門店有羅蘭岡易生活626-810-1108、聖蓋博市雲峰百貨909-525-3238、蒙特利公園市世界書局626-458-0689、亞凱迪亞市美佳通訊626-818-7888、爾灣IFIXFORU 949-550-8000、阿提夏、聖瑪利諾、Rancho Cucamonga均有代售。

蒙特利公園市 亞凱迪亞 聖蓋博

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