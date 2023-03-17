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大華超市 2023母親節兒童繪畫比賽 接受報名

洛杉磯訊
大華超級市場舉辦2023年母親節兒童繪畫比賽。（業者提供）
大華超級市場舉辦2023年母親節兒童繪畫比賽。（業者提供）

隨著春天的腳步之後，溫馨的母親節即將如約而至。大華超級市場2023年母親節兒童繪畫比賽活動來了 (見圖) ，今年繪畫的主題是「設計給媽媽的感謝賀卡」，鼓勵孩童發揮想像力，以繪畫的方式表達對母親最誠摯的愛意與感激。家長和小畫家們可到大華各門市店免費領取報名表和畫紙，報名至4月14日截止。

大華表示，今年的繪畫比賽仍分爲兒童組（4至8歲）和少年組（9至13歲) 兩個組別，年齡計算以2023年4月14日截止收件當天實際足歲年齡為準。繪畫設計完成後，可將報名表及作品提交至各大華超級市場服務臺。大華將收集、整理並評選出各參賽區獲獎作品，於4月26日後經由電子郵件通知獲獎者或其監護人。得獎名單及獲獎作品將自5月7日起在大華超市官網展出和公示，各賽區將於五月上旬舉行頒獎儀式。

與往年不同的是，今年大華超市為每個賽區的不同組別都設置了豐富的獎品，獲獎幾率大大提高。南加州北加州、德州、東岸四大賽區總計將有224名獲獎者，獎項如下：

A組 (4至8歲) : 組委會特等獎三名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$500），特優獎五名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$100），優勝獎十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$50），佳作十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$25）。

B組 (9至13歲) : 組委會特等獎三名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$500），特優獎五名，各得獎杯一座、大華禮卡一張價值$100，優勝獎十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張價值$50，佳作十名，各得獎杯一座、大華禮卡一張（價值$25）。

大華指出，參賽者須同意遵守以下比賽規則：(一) 即日起至4月14日到各大華超市門店填寫及遞交報名表，並提供參賽者的姓名、年齡、學校、年級、電話號碼、電子郵件地址、和所在地訊息（包括城市和州）。(二) 地區：參賽者需為以下地區居民 a. 南加州賽區：南加州、內華達州、亞利桑那州。b. 北加州賽區：北加州、華盛頓州、俄勒岡州。c. 東部賽區：新澤西州、紐約州、馬里蘭州、麻薩諸塞州、維吉尼亞州。d. 德克薩斯州賽區。(三) 報名日期3月13日至4月14日2023止，每人限一份作品參賽。(四)所有參賽作品必須由參賽者本人創作，不得接受他人協助完成或代筆。(五)所有報名參加比賽之作品，將作為活動資料保存，恕不退還。(六) 評審由主辦單位邀請美術專家評審，創意佔50%，構圖技巧佔25%，內容涵意佔25%。

活動詳情可見店内及網站海報 www.99ranch.com。

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