大莊家壽司清酒節4/8舉行 收益支援仁愛之家

第三屆「大莊家壽司清酒節」4月8日Pechanga Resort Casino 會展中心隆重舉行 。(業者提供)

第三屆「大莊家壽司清酒節The 3rd Annual Pechanga Sushi & Sake Festival 」 訂4月8日（星期六）在大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )會展中心舉行，為賓客們帶來頂級新鮮海產及醇美清酒。活動收益將撥作支援「仁愛之家 - 內陸峽谷地區Habitat For Humanity Inland Valley」。

大莊家表示，前兩屆的壽司清酒節為日本 壽司及清酒美食 愛好者，帶來優質饗宴 (見圖) ，4月8日再由「大莊家」頂級名廚團隊製作各式新鮮魚生刺身及壽司之外，活動還包括無聲競拍及現場音樂。

每人只需購買一張入場門票，就可嚐逾40款不同風味的上等清酒（大吟釀、吟釀、純米及氣泡清酒），以及包括來自日本各地區及世界各地的多款知名獲獎品牌，享飲獨特的釀造風格。同時大莊家名廚更將精心製作幾千枚風味不同的新鮮壽司；Umi 壽司與蠔吧首席廚師池田清國、亞洲風味餐廳行政副總廚 Kok Che 及大莊家行政總廚 Andre Pinto，都會在活動現場與賓客分享專業的壽司與清酒搭配秘訣。

四種不同等級入場門票可供選購：(一) VIP貴賓門票 160元：可提早於上午11時優先入場，品嚐美味壽司、多款精品甜點，40餘款上等清酒以及八種精選啤酒，還可與知名清酒師及名廚交流，並可參與無聲競拍。

(二) 代駕司機VIP門票75元：持不飲酒代駕VIP門票可於上午11時優先入場，優先品嚐現切壽司、精品甜點，參與無聲競拍及欣賞精彩的現場音樂表演。

(三) 普通入場門票 120元：於下午1時入場，品嚐美味壽司、多款精品甜點，40餘款上等清酒及八種精選啤酒，鮮美壽司之外，亦可欣賞現場音樂表演及參與無聲競拍。

(四) 代駕司機門票 75元：於下午1時入場， 同享鮮美壽司及多款精品甜點，欣賞現場音樂表演及參與無聲競拍。

為添增活動色彩，大莊家還邀請傳統日本太鼓手、日本吉他手及日本十三弦古箏演奏家，為此次盛會作現場表演。無聲拍賣會( Silent Auction ) 的競拍品包括有精美藝術品、休閒度假套案等熱門禮物，收益將用於仁愛之家，為符合條件的個人及家庭提供住房，並幫助年長者及失去能力族群進行房屋維修。

Umi 首席廚師池田清國表示，賓客在品嚐鮮美的壽司、上等清酒及享受歡樂時光的同時，還可為慈善事業助一分力，相信參加者將獲完美的體驗。大莊家Umi 壽司與蠔吧於2018年USA Today網站讀者投票 中榮獲最佳賭場餐廳第二名。

參加者可至大莊家售票處購票，詳情可電 (877) 711-2946 或登錄大莊家官網 www.pechanga.com，地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 。