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大莊家壽司清酒節 4/8舉行 收益支援仁愛之家

特曼庫拉訊

第三屆「大莊家壽司清酒節」（The 3rd Annual Pechanga Sushi & Sake Festival）訂於4月8日（星期六）在大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）會展中心隆重舉行，為賓客們帶來頂級新鮮海產及醇美清酒。活動收益將撥作支援「仁愛之家 - 內陸峽谷地區」（Habitat For Humanity Inland Valley）。

大莊家表示，前兩屆的壽司清酒節佳評如潮，為日本壽司及清酒美食愛好者帶來優質饗宴 ，4月8日再由「大莊家」頂級名廚團隊親手製作各式新鮮魚生刺身及壽司之外，活動還包括無聲競拍及現場音樂。

每人只需購買一張入場門票，就可親嚐逾40款不同風味的上等清酒（大吟釀、吟釀、純米及氣泡清酒），以及包括來自日本各地區及世界各地的多款知名獲獎品牌，享飲獨特的釀造風格。同時，「大莊家」頂級名廚團隊更將為本次盛會精心製作幾千枚風味不同的新鮮壽司，Umi壽司與蠔吧首席廚師池田清國、亞洲風味餐廳行政副總廚Kok Che及「大莊家」行政總廚 Andre Pinto，都會在活動現場與賓客分享最專業的壽司與清酒搭配秘訣。

為添增活動色彩，大莊家還邀請傳統日本太鼓手、日本吉他手及日本十三弦古箏演奏家為此次盛會作現場表演，帶來令人耳目一新的視聽享受。無聲拍賣會（Silent Auction）的競拍品將包括精美藝術品、休閒度假套案等熱門禮物，收益將用於仁愛之家，為符合條件的個人及家庭提供住房，並幫助年長者及失去能力族群進行房屋維修。

首席廚師池田清國表示，在南加州地區各種壽司節活動中，沒有一場能夠獲得像大莊家壽司清酒節如此巨大的成功及廻響，賓客在品嚐最鮮美的壽司、上等清酒及享受快樂時光的同時還可為慈善事業助一分力，對4月8日充滿期待，也希參加者獲得最完美的體驗。「大莊家」Umi壽司與蠔吧於2018年「USA Today」網站讀者投票中榮獲最佳賭場餐廳第二名，順理成章能夠在這座知名的特曼庫拉酒鄉賭場度假村舉辦此盛會。

參加「大莊家壽司清酒節」分四種不同等級入場門票供選購：(一) VIP貴賓門票 160元， (二) 代駕司機VIP門票75元，(三)普通入場門票 120元，(四)代駕司機門票 75元。有關活動詳情可電877-711-2946或登錄大莊家官網www.pechanga.com，大莊家位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA（距洛杉磯近一個半小時車程）。

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