雇主難當 華興保險最新勞資關係趨勢解析

華興保險首場系列講座來賓合影。

為使加州 企業雇主了解新法避免觸法，華興保險 於3月每周三下午舉辦2023華人企業雇主年會系列講座，首場已於3月8日在聖蓋博召開。

今年也是疫情後首次回歸實體講座，出席演講來賓包括聯邦稅局（IRS）、聯邦勞工部 (DOL)、國土安全部安全局（HSI）、洛杉磯郡消費者和商業事務部(DCBA)等官員，及賴威寧(William Lai)律師，將提供企業雇主最新最專業的勞工法資訊及稅務規劃。為企業雇主提供最新專業的勞工相關資訊。現場還可免費領取2023年最新勞工法海報及多種好禮。

一年來，企業雇主面臨通膨、經濟蕭條、工資上漲等諸多挑戰，金融時報報導，央行目前最擔憂的是一年來的物價飆漲，已影響勞工、雇主和消費者的行為，意味可能出現服務業勞工以就業市場緊繃為籌碼，要求更大幅度調薪。在通膨環境下，企業雇主更需要精打細算外，還得不斷吸取勞工法新知識，並遵守勞工法規。

講座上賴威寧律師解析了勞工法新規，包括最低工資、職場性騷擾防治、消費者隱私法、COVID-19新冠補充帶薪病假等。另，加州家庭權利法（CFRA）今年1月1日起調整了規定，擴大雇員可以休假照顧的人的類別，在原本家庭成員的基礎上又增加了「指定人員」這一類別。「指定人員」定義為與雇員有血緣關系或與雇員的關系相當於家庭關系的任何個人。此外，該法案規定，雇員可以在申請休假時確定指定人員，雇主可以限制雇員在每12個月內只能指定一個人。

洛杉磯縣保險管理委員會委員、華興保險總裁張國興也提醒企業雇主，法律年年有變化，雇主務必要不斷學習跟上法規調整的速度，提升自我知識，才能避免傷財耗時的勞工訴訟。華興保險年年舉辦企業雇主年會講座，期待透過勞工法及稅務的中英文講座，提供華人企業雇主最新最全面的資訊，共創華企美好未來與影響力。3月15日將在安大略、22日在爾灣、以及29日在Irwindale（英文場）皆有場次，名額有限歡迎儘早報名。

詳情可撥打華興熱綫626-333-1111，或登錄https://bit.ly/2023KCAL_Biz瞭解更多。