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美威律師專精車禍 賠償額度可獲高達64% ......

洛杉磯訊

美威律師事務所專精車禍，人體傷害訴訟，車禍賠償額度可獲高達64%，車禍客人有免費安排拖車、租車到醫院服務，協助据事實清除駕駛記錄，保持最低保額。

每天開車上班，會發現有很多駕駛如同磕了藥一樣，飆車，完全不保留空間的超車，造成讓車禍的原因，且不少都是大型車禍。該事務所表示，遇到車禍，首先不要驚慌，打電話報警，保護现场，等待警察到來，安全的情況下最好不要移動雙方的車輛。安全的情況下现場拍照取證，請肇事車主提供ID、汽車保險等信息，如有目擊證人更佳。

美威律師事務所由法學博士James W. Vititoe帶領專業律師團隊出庭辦案，他也是著名國際出庭律師，30多年經驗，專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件的專業出庭律師，成功案例最高賠償額超過10億美元，被改編為電影搬上好萊塢銀幕，被拍為電影「永不妥協」Erin Brockvich表示而享譽全美，該律師團隊會為客戶爭取最高權益及賠償額。表示

美威律師擁有三十多年訴訟經驗。專精非正常死亡和個人案件，大腦和脊髓災難性傷害案件，各種疑難案件，大巴士、飛機空難、大卡車意外、車禍、狗咬、摩托車、自行車受傷、跌倒、重大傷亡事故、勞工受傷、離婚、破產、遺囑、生前信託、公司成立、驅趕房客、民事訴訟、商業訴訟、房地產訴訟、刑事犯罪、酒醉駕車DUI、賣淫起訴、家庭暴力、H1技術移民、L1跨國公司經理移民、特殊人才綠卡包括導演、演員、藝術家、運動員等，親屬移民、初高中生來美留學、B1商務、B2旅遊簽證延期、轉學生F-1等。

另有最新熱門跨國公司經理L1簽證，EB1C 綠卡及投資移民。

7天24小時全天候車禍中文諮詢專線626-926-3165，通國粵英語，服務橙縣、聖地牙哥、蒙市、羅蘭岡、亞凱迪亞等大洛杉磯地區。羅蘭岡地區 626-965-6342 ，位 17700 Castleton St., Suite 388, City of Industry, CA 。詳情可參考世界日報電話簿封底廣告。

車禍 移民 綠卡

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