只有被國稅局查過稅 您才會知道要怎麼保存收據才算完整 3/17個人稅務講座

2023年個人報稅 季已開始，全民保險特邀專業會計師舉辦現場與線上聯合講座與您分享今年個人報稅有哪些需要注意的地方。

受豪雨影響，美國國稅局准許加州多數地區可自動將2023年個人報稅截止日延期至2023年10月16日，某些地區的居民不符合資格，仍須在2023年4月18日前完成稅表 申報，否則將面臨罰款。

持有1099稅表的自雇者經常是國稅局查稅主要對象。若沒有保存完整的支出收據，一經查稅將可能面臨罰款與補稅。本次講座會計師將會依據不同情況下與您分析哪些才是國稅認可的支出、哪些收據需要保存以及不同情況下收據證明各需要保存多少年，您才能避免罰款或補稅! 除此之外，受疫情 影響，許多自雇者選擇居家辦公，不僅更為便利也能將部份開支申報抵扣，降低收入，但如何決定家庭哪些開支可符合抵扣資格卻是一大難題!

此外，今年許多報稅民眾發現2022年的收入明明比2021年少，為何反而要多繳稅? 在2022年購買電動車 的車主在報稅時為什麼拿不到電動車的稅收抵免或退稅? 除了電動車之外，還有哪些節能產品也能抵稅?

疫情期間為了給家庭更多保障，許多人紛紛購買了人壽保險。購買時保險經紀說壽險保單是免稅的，為什麼您從保單提領現金卻收到1099稅表讓您去繳稅? 當受保人過世時，保險理賠金到底會不會計算到遺產稅中呢?

「全民保險」將在3月17日洛杉磯周五上午十點舉辦現場與線上聯合講座，由專業會計師幫您一一解答各類個人稅務問題! 電話報名：626-873-1618，在線報名https://bit.ly/3QkLzoA

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