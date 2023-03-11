南加大亞凱迪亞醫院新總裁 Ikenna (Ike) Mmeje

南加州大學 凱克醫學 中心宣布，已任命易肯那.梅傑（Ikenna (Ike) Mmeje） 為南加州大學亞凱迪亞醫院 (USC-AH) 的總裁兼首席執行官，自3月13日起生效。

這位經驗豐富的醫療衛生行業的執行官，將領導這家歷史悠久、最近才加入凱克醫學醫療系統的社區醫院。

在這個職位上，梅傑(Mmeje) 將進一步推進凱克醫療系統的使命，即在聖蓋博谷及其它地區，擴大民眾獲得專業醫療保健和醫學研究的機會。他將監督醫院的所有管理和運營，包括企業規範、戰略計劃實施和籌款。

凱克醫學中心首席執行官Rod Hanners 表示，梅傑在運營複雜和高端的醫院方面有着豐富的知識和經驗，他將很好的領導南加大 亞凱迪亞醫院。

梅傑將接替現任的南加大亞凱迪亞醫院 (USC-AH) 總裁兼首席執行官Dan Ausman，他在完成其成功的職業生涯後將退休，他在南加大亞凱迪亞醫院工作了12 年。

在加入凱克醫學中心之前，梅傑曾擔任 Memorial Care長灘醫療中心、和Miller Children's & Women's Hospital Long Beach 的首席運營官。 此前，他在Tenet Healthcare擔任首席執行官和首席運營官。

梅傑現任於多個董事會、委員會和組織，包括American College of Healthcare Executives、和National Association of Health Services Executives，並且是美國醫療高管協會的院士。他擁有加州大學柏克萊分校的學士學位，以及密歇根大學的碩士學位。

南加大學亞凱迪亞醫院成立於 1903 年（原名美以美醫院），於 2022 年7月隸屬於凱克醫學中心，是一家提供先進心血管服務的全方位社區醫院。 洛杉磯縣已指定該醫院為心臟病發作接收中心和綜合中風治療中心，以及擁有經批准的兒科急診科。 醫院還提供骨科、神經外科、產科、婦科和癌症護理方面的各種外科服務，以及身體康復和許多其它的醫學專科。更多信息，可訪問 news.KeckMedicine.org。