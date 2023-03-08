十個別緻的創意 讓每個房間新春煥然一新

Crate & Barrel書架/展示架

BY LAURIE BROOKINS

借助最新的家居飾品，點亮空間，添加綠意在優雅和舒適的細節中。

隨著春天的到來，思緒更新和恢復活力，將這個想法應用到生活的每一個元素中，從新衣櫥到美容方案的更新，或者推動和提升健身 習慣。春季轉型的另一個關鍵是春季時尚 應該反映在家中，讓周圍的空間煥然一新。

為家居裝飾注入春天的氣息從保持細節輕盈、明亮和反光開始。在溫暖的日子里，陽光透窗而入，別緻的家居飾品在這時刻顯得格外明亮。選擇時尚紋理為家增添優雅層次，可作空間的點睛之筆，也可以作為個性鮮明的中心裝飾品。最後調動多種感官：不僅是令人眼花繚亂的表面和舒適質感的觸感，還有充滿春天氣息的精緻蠟燭令人興奮的香氣。

南海岸廣場收集了10件絕妙的家居裝飾品，激發人對春天到來的期待，全部來自的獨家精品店。

Baccarat Eye Vase－水晶花瓶

Baccarat鎮位於巴黎以東250英里處，自1764年以來，一直精心創作水晶作品。該品牌的Eye Vases在最能體現（雙關語）Baccarat非凡水晶傳統設計中名列前茅手工。每個花瓶的外部水平切割與內部垂直切割相結合，由此產生的設計深度創造了一種神奇的效果。Baccarat's Eye花瓶有大、中、小尺寸的矩形和圓形可供選擇，是在春天和以後的每個季節盛放鮮花的完美容器。

位Penthouse 3樓

714.435.9600

Brunello Cucinelli－針織羊絨枕頭和香薰蠟燭

質地是Brunello Cucinelli核心手工藝的基本元素，該品牌以將極其柔軟的針織品與意大利時尚的高級風格融為一體而聞名。Brunello Cucinelli品牌廣受歡迎的羊絨毛衣和其他精美服裝，現添加一個針織羊絨枕頭，讓這種手工製作的高檔美學之美的配飾完全融入生活空間。羊絨套採用絞花針織圖案設計，可拆卸方便清潔。

這款羊絨枕頭採用極其百搭的中性色調，也是Brunello Cucinelli蠟燭系列的完美背景，採用浪漫的赤陶手工製作，讓人想起意大利最美麗的村莊，每一個都壓印有 Brunello Cucinelli的品牌和標誌。與此同時，烏木和柚木的木質香調為每個家庭增添了精緻的香氣。

二樓，近Jewel和Carousel Courts間

714.957.6930

CB2－Socca灰褐色羊皮軟墊長凳

在 CB2可持續性始終是首要考慮因素，這款Socca灰褐色羊皮軟墊長凳也是如此。它採用經森林管理委員會認證的可持續核桃 木和人道採購的蒙古羊皮，可為任何房間增添的質感，同時還提供毛絨座位舒適。這款柔軟、別緻、簡約的長凳非常適合玄關、客廳或床腳的額外座位，是完美的畫龍點睛之筆。

3層，近Crate & Barrel

949.308.7100

Sur La Table－南海岸廣場的Sur La Table獨家

Le Creuset 琺瑯鑄鐵淺圓形海鹽荷蘭烤爐

美麗柔和的經典Le Creuset荷蘭烤箱為廚房增添春天的氣息。在這個令人垂涎的炊具品牌中，海鹽是最受歡迎的色調之一，為任何廚房或用餐空間增添充滿活力的薄荷味。從燉和烤到烹飪春湯和麵食，這款2.75 qt的荷蘭烤箱從爐子到烤箱再到餐桌毫不費力，很快就會證明是時尚且不可或缺的備餐元素。

714.241.0118

Diptyque－古董蜡花瓶

總部位於巴黎的Diptyque是專為高檔空間打造迷人香氣，它創造一款兼具創新性並基於手工藝和傳統的全新家居飾品。葡萄牙的Manulena正在與Diptyque合作開發一系列花瓶，這些花瓶由重新利用的蠟製成，倒入模具中，創造出一件讓人想起古代藝術形式的作品。每個花瓶均飾有Diptyque的標誌性橢圓形浮雕，專為盛水而設計，持續使用會呈現出優雅的古銅色。這款無香味的單品也不會干擾整個家庭使用的蠟燭。

一樓，近Jewel Court

714.850.9995

Jo Malone London－分层设计蜡烛

Jo Malone將看似完全不同的香調組合成完全獨特的香味而聞名，在其廣受歡迎的Design Edition系列中發佈了一款春季產品：採用英國 梨和小蒼蘭與青檸羅勒和柑橘製造的分層蠟燭，定制設計的彩色優雅印花包裝由藝術家Martyn Thompson創作。這些明亮、清爽的香調與21盎司限量版蠟燭相得益彰，蠟燭在英國鄉村傾倒並裝在瓷器中。結果是一款適合春季娛樂的香水。

一樓，近Nordstrom Wing

714.545.4632

Hermès－Selle Imaginaire零錢托盤

從零錢到鑰匙，甚至是精美堆疊的松露巧克力，一切都在愛馬仕包包中顯得更加優雅。收藏家對這些美麗的瓷盤垂涎三尺，它們在法國製作，並飾有一些著名品牌最具標誌性的圖案。例如，「Selle Imaginaire」的意思是「想象中的馬鞍」，是以異想天開、色彩繽紛的方式突出愛馬仕馬術根源的主題名稱。另一個貼心的細節：托盤的底面有一層天鵝絨山羊皮來保護桌面。非常適合送禮和家裡的每個房間，它是世界上最著名品牌之一的實用家居裝飾品增添一抹色彩的即時方式。

一樓，近Nordstrom Wing

714.437.1725

Williams Sonoma－半徑嵌套咖啡桌

這些時尚的嵌套桌讓現代主義設計與實用細節相得益彰，採用窯乾橡木貼面製成，並通過九步手工工藝完成傳統灰色染色。底座提供簡潔設計及堅實支撐，而底部的平板矯平器可以輕鬆地將這些桌子放置在不平坦的表面上。單獨或成對出售。嵌套桌設計使其表面可以毫不費力地安裝在其姐妹作品下方，創造出現代的兩層設計。最後，每張桌子都塗有保護性油基漆密封劑，無需擔心灑出的飲料或其他事故。

一樓，近Crate & Barrel Wing

714.540.1397

Crate & Barrel－户外花盆

Crate & Barrel戶外花盆系列提供多種顏色、紋理和尺寸，非常適合設計別緻的戶外空間及家中任何房間。從曲線優美的Ophelia花盆到引人注目的Modern Crock Black花盆和流線型的Jo Gray Outdoor Pedestal花盆，2023年春夏的最新設計打造一個充滿各種元素的多層戶外空間種植最喜歡的綠色植物。新系列中花盆重量輕且抗凍，還經過精心設計，包括一個排水孔，任何園丁都會很快同意這對於用戶友好的露天廣場至關重要。

一樓、二樓，近Crate & Barrel

714.825.0060

Camilla－「玫瑰姐妹会」大方垫

澳大利亞精品店Camilla展示設計師Camilla Franks令人驚嘆的印花和高雅品味，她於2004年首次推出同名品牌。近20年後，Camilla以其美麗的植物和其他時尚和家居裝飾中的高檔印花而聞名，無疑是浪漫的美學，非常適合整個房間或作為理想的裝飾。後者是這款「玫瑰姐妹會」靠墊的真實寫照，它是一種手工製作的設計，靈感來自迷人的童話故事。

一樓，近Saks Fifth Avenue

949.468.2904