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華興保險 2023華人企業雇主年會系列講座

洛杉磯訊

為使加州企業雇主了解新法避免觸法，華興保險將於3月每周三下午舉辦2023華人企業雇主年會系列講座，首場3月8日在聖蓋博盛大召開。今年也是疫情後首次回歸實體講座，邀請資深律師講解勞工法，更邀請到聯邦稅局（IRS）、聯邦勞工部（DOL）、國土安全部安全局（HSI）、加州就業發展局（EDD）、洛杉磯郡消費者和商業事務部（DCBA）等政府代表，為企業雇主提供最新最專業的勞工相關資訊。現場還可免費領取2023年最新勞工法海報及多種好禮。

華興保險表示，過去一年，企業雇主面臨通膨、經濟蕭條、工資上漲等諸多挑戰。物價飆漲導致企業成本驟增，員工迫於生活壓力要求調薪，加上多個行業紛紛掀起裁員潮，加劇人力市場動蕩。企業雇主更需精打細算，謹守勞工法規，無論是招聘還是解雇員工，稍有不慎將會面臨訴訟。

在如此大環境下，雇主面臨最新形式下的勞資關係趨勢：

第一、混合工作模式：疫情嚴峻時許多企業採取遠程工作，現在要求員工返回辦公室工作時遭遇阻力。採取混合工作模式綜合遠程和進辦公室工作。在改變工作模式時需特別注意與員工溝通，切實做好工作場所的消毒及衛生。

第二、同工同酬和薪資透明：2023年一大熱點為薪資透明化，紐約、加州等地區都有新法上路，在工作招聘中註明薪資範圍、薪資歷史能否公開等。各州雇主一定要明確最新勞工法在薪資透明上的規定，避免違規。

第三、通貨膨脹的壓力：雇主和員工都面臨著經濟壓力，很多雇主開始研究如何在不增加成本的方式下為員工緩解壓力，比如給予員工更多的工作靈活性；提供非現金獎勵機制；雇主們也也更加注意到員工精神心理的健康狀況。

第四、雇傭訴訟激增：經濟低迷帶來大規模的裁員和工作調整，勞工訴訟也快速增長包括職場歧視、性騷擾和錯誤解雇等方面。2023年又有一批勞工新法生效，雇主在學習最新法律法規的同時更要注意避免踩雷。加州勞工訴訟案件代價不僅耗費時日，代價更是高昂。

3月15日安大略、3月22日爾灣以及3月29日Irwindale（英文場）皆有場次，名額有限，請儘早報名。詳情可撥打華興熱綫626-333-1111或登錄https://bit.ly/2023KCAL_Biz瞭解更多。

勞工部 加州 疫情 保險 裁員

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